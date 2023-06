Lupte de stradă în Rostov, între susținătorii Wagner și cei ai lui Putin. Ce se întâmplă cu cecenii lui Kadîrov

În orașul Rostov din Rusia, ajuns sub comanda Wagner, mercenarii lui Prigojin au ordonat oamenilor să părăsească piața.

Pe străzile din Rostov au izbucnit lupte de stradă între susținătorii pro-Wagner și pro-Putin.

BREAKING: Street fights have broken out on the streets of Rostov between pro-Wagner and pro-Putin supporters. pic.twitter.com/hETymzmqh1 — Visegrád 24 (@visegrad24) June 24, 2023

In #Rostov, Prigozhin's mercenaries ordered people to leave the square. Something seems to be starting to happen. pic.twitter.com/pheZI0QQjl — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

O coloană mare de soldați ceceni ai lui Kadîrov au fost văzuți în timp ce intră în regiunea Rostov.

În apropierea cartierului general al Districtului Militar de Sud din Rostov s-au auzit din nou împușcături. Pe videoclipurile postate pe rețelele sociale se văd oameni care aleargă pe străzi.

Shots can be heard again near the Southern Military District headquarters in Rostov. pic.twitter.com/ZqtCkNr07P — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

Guvernatorul regiunii Rostov din Rusia – care se învecinează cu Ucraina – le-a cerut locuitorilor să rămână în case. Vehicule militare ruseşti au fost văzute pe străzile din Rostov pe Don, dar şi la Moscova, unde măsurile de securitate au fost sporite, după ce şeful Wagner, Evgheni Prigojin, a susţinut că trupele sale au intrat în Rusia, potrivit BBC.

Imaginile de pe reţelele de socializare par să arate că trupele Wagner au înconjurat o clădire guvernamentală din Rostov pe Don. Primarul din Moscova a anunţat că sunt luate măsuri anti-teroriste pentru a întări securitatea în capitala Rusiei. Autostrada M4 a fost închisă la graniţa dintre regiunile Lipeţk şi Voronej, afirmă guvernatorul din Lipeţk. Şeful Wagner, Evgheni Prigojin, afirmă că trupele sale au fost atacate de elicoptere pe o autostradă şi ameninţă că va distruge totul în jur.

Peroanele Gării din Rostov-pe-Don erau înţesate, sâmbătă, potrivit unor imagini postate de ziarul Kommersant pe Telegram.

Oraşul Rostov-pe-Don a fost preluat sâmbătă de trupe rebele Wagner.

Potrivit unui corespondent al ziarului de la faţa locului, ”cozi mari de aşteptare s-au format în gara de la periferie”.