Probleme mari pentru unul dintre marii internaționali ai României

Iosif Rotariu, unul dintre cei mai valoroși mijlocași din istoria României, trece printr-o perioadă grea, cauzată de îmbolnăvirea soției sale.

Omul care l-a neutralizat pe Maradona, în 1990, la Campionatul Mondial, a dezvăluit că aceasta se simte rău și are dificultăți în a se ridica din pat, după ce, în vara anului trecut, medicii din Turcia i-au extirpat două tumori la colon, iar boala i-a recidivat, astfel că i s-a mai activat încă o tumoră la plămâni.

„De Sărbători am stat acasă, nu am făcut nimic special. Soția se simte mai rău decât era, mai ales că de ceva timp a început să facă ședințe de chimioterapie mai puternice, aici, în Timișoara și se simte mult mai slăbită. În cele șase – șapte luni de când a început tratamentul ăsta a slăbit vreo 15 kilograme. Nu a mâncat nimic de Sărbători, mă refer la mâncare specifică acestei perioade: friptură de porc, salată de boeuf sau cozonac. Ea ține regim și nu are cum să mănânce așa ceva. Este foarte slăbită, o ajut eu de fiecare dată când trebuie. Ies cu ea afară, câte zece minute, să ia aer, se ține de mine că nu poate altfel, singură merge doar până la bucătărie și înapoi. Are momente când este cu moralul la pământ și plânge, dar nu are ce face, trebuie să dea înainte că altă soluție nu există”, a mărturisit Rotariu pentru click.ro.

Dacă Dana, soția lui Iosif Rotariu, are probleme mari, Kassadra, fiica adoptată de cei doi acum mulți ani, după ce fusese maltratată de o bunică inconștientă, a crescut și este o adolescentă normală, în ciuda zecilor de intervenții chirurgicale suferite. Ea este clasa a XI-a și învață foarte bine. Soții Rotariu au mai adoptat un băiețel, Cristinel, care are 20 de ani, și s-a angajat, și au doi copii mai mari, Roberto și Romina, așezați la caseele lor.

Ads