Urmările politice după amânarea rotativei guvernamentale. PSD dă înapoi pentru a nu deconta greva din educație SURSE

După ce timp de săptămâni bune partidele care formează coaliția de guvernare au transmis în repetate rânduri că rotativa guvernamentală va avea loc pe 26 mai, aceasta a fost amânată în ultimul moment, în timp ce social-democrații nu se grăbesc să preia șefia executivului.

Premierul și liderul PNL Nicolae Ciucă a anunțat vineri dimineață, într-o conferință de presă alături de liderul PSD Marcel Ciolacu și liderul UDMR Kelemen Hunor că rotativa premierilor a fost amânată din cauza grevei generale din educație. Cei trei au explicat că subiectul va fi redeschis până la rezolvarea problemelor din educație,

Potrivit unor surse politice, liberalii sunt nemulțumiți de faptul că PSD pare că-și dorește o perioadă mai îndelungată până la realizarea rotativei. Conform unor scenarii, social-democrații ar putea prelua guvernarea de la începutul lunii iulie sau chiar din toamnă, adică după rezolvarea unor probleme spinoase precum greva din educație, legea pensiilor speciale ori a treia cerere de plată din PNRR. Potrivit surselor citate, lui Marcel Ciolacu i-ar fi teamă să preia guvernul în timpul grevei din educație.

Ads

De altfel, conform unor informații citate de News.ro, liberalii își doresc continuarea respectării protocolului pentru a nu apărea probleme și de aceea susține varianta unei rocade cât mai rapide. „Noi ne asumăm în continuare guvernarea şi nu credem că PSD vrea sa preia guvernarea. Vrea să o amâne minim patru luni de acum înainte. Social-democraţii ar dori să aibă loc rocada prin sesiunea parlamentară din toamnă”, a explicat un lider PNL, pentru sursa citată.

Scaunul lui Ciucă după rotativă

Mai mulți liberali din conducerea partidului și-ar dori ca Nicolae Ciucă să preia șefia Senatului după rotativă, și să nu accepte un post de vicepremier. Asta i-ar oferi o poziție din care să poată critica guvernul, fără să fie subordonatul lui Ciolacu la Palatul Victoria.

Ads

Cu toate astea, există și voci liberale care l-ar dori pe Ciucă în viitorul guvern PSD, unde ar putea ocupa inclusiv o funcție de ministru. Oficial, Nicolae Ciucă încă nu a luat o decizie în acest sens.

Uite rotativa, nu e rotativa

Semnalul pentru amânarea rotativei a fost dat de către președintele Klaus Iohannis joi, 25 mai, unde a explicat că pentru a fi declanșată procedura de schimbare a premierilor ar fi bine să se încheie negocierile cu sindicatele.

„Fiind azi joi și greva încă neîncheiată, vom vedea dacă reușim să începem procedura menține sau peste câteva zile. Nu e important dacă mâine sau peste o săptămână, două, se face rocada. Important e să avem o procedură clară”, a explicat Klaus Iohannis.

O zi mai târziu, liderii coaliției au anunțat oficial că rotativa se amână până la rezolvarea crizei din educație.

Ads

„Suntem aici cu președintele PSD și președintele UDMR. Am văzut că singura șansă să trecem de probleme e să realizăm o coaliție politică stabilă. Ceea ce am realizat. Putem să afirmăm că prin această stabilitate apolitică am putut să gestionăm și criza energetică, am putut să asigurăm și consecințele războiului din Ucraina, să gestionăm și efectele inflației, care a început să scadă. (...) Azi ar fi trebuit să-mi depun mandatul în condiții în care situația se menținea la un anumit echilibru. Ținând cont de faptul că (...) după discuțiile la nivelul coaliției, am decis să continuăm dialogul cu sindicatele din învățământ, să menținem dialogul ca să găsim soluții pentru probleme cadrelor didactice și să facem în așa fel încât împreună cu dumnealor să găsim soluții”, a afirmat liderul PNL.

Un mesaj similar a venit și de la Marcel Ciolacu, care a spus despre decizia de a amâna rotativa că este „una corectă”

„Această guvernare nu este doar despre stabilitate, ci este și despre asumare. Eu am spus încă de săptămâna trecută, înaintea discuțiilor politice trebuie să ne asumăm împreună rezolvarea problemelor majore din societate”, a notat Ciolacu.

„Sunt convins că e nevoie de predictibilitate, responsabilitate și de a întări încrederea în societatea. Există emoție în societate. (...) Cu o mână am stins incendii, cu o mână am construit”, a declarat apoi Kelemen Hunor.