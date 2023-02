Rocada premierilor ar trebui să se facă pe 25 mai 2023, potrivit protocolului dintre PSD și PNL.

Liderii politici susțin că data nu este „bătută în cuie” având în vedere că în acea perioadă trebuie să se facă plata celei de-a treia tranșe din PNRR.

România beneficiază de o alocare de 29,18 miliarde euro pentru implementarea PNRR, din care granturi în valoare de aprox. 14,24 miliarde euro și împrumuturi în valoare de 14,94 miliarde euro. De la startul implementării și până la finalul lui 2022, România și-a asumat îndeplinirea a 151 de ținte și jaloane.

După primele două cereri de plată înaintate Comisiei Europene în 2022, România urmează să trimită cea de-a 3-a cerere de plată, cu o valoare totală de 3,243 miliarde euro. În cea de-a 3-a cerere de plată trebuie îndeplinite 77 de jaloane.

Liderii politici susțin că rocada premierilor depinde și de acest moment.

Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a declarat public că atribuțiile miniștrilor nu trebuie retrase brusc pentru că România ar pierde miliarde din PNRR. Și Marcel Ciolacu a spus că rotativa se va face, dar data nu este bătută în cuie. Liderul PSD spune însă că cel târziu până pe 1 iunie ar trebui ca noul guvern să fie instalat la Palatul Victoria.

Ads

"Nu știm dacă va fi exact pe data de 25 mai și e corect să fie așa, pentru că am făcut o analiză împreună cu primul ministru, cu ministrul fondurilor, cred că prioritatea 1 este atât pentru Executiv, cât și pentru legislativ - jaloanele PNRR", a spus Marcel Ciolacu.

Când vrea PNL să fie „rotativa”

Surse liberale susțin că rotativa s-ar putea amâna până la toamnă. Mai mult, într-un Guvern condus de PSD, premierul Nicolae Ciucă ar putea avea funcția de vicepremier sau ministru al Apărării și ar putea renunța la șefia Senatului, cum s-a vehiculat inițial.

PSD contrazice această ipoteză.

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că este o temă falsă aceea potrivit căreia este posibil ca şeful statului să nu îl numească premier la rotaţia guvernamentală, adăugând că protocolul încheiat de actuala coaliţie va fi respectat.

"În primul rând, e o temă falsă ce se întâmplă în acest moment şi v-o spun cu tot respectul şi cu toată dragostea. Nu există această temă pentru români. Această temă se vehiculează în lipsa altor teme sau altor răspunsuri ale oamenilor politici. Nu există această temă. Cineva să nu facă propunerea... (...) Haideţi să ieşim din această zonă de speculaţii. Protocolul va fi respectat. (...) PSD va respecta protocolul", a afirmat liderul social-democraţilor, la Palatul Parlamentului.

Ads

Marcel Ciolacu a menţionat că nu a fost o discuţie în coaliţie despre posibilitatea ca PNL să preia Ministerul Apărării după rotaţia premierilor.

"Nu am avut această discuţie. În acest moment, vă spun cu toată responsabilitatea, nu a existat această discuţie şi, mai mult decât atât, domnul Angel Tîlvăr, după cum am văzut, îşi face treaba foarte bine", a completat el.

Liderul PSD a spus că este exclus ca rotaţia premierilor să fie amânată până în toamnă, aşa cum au apărut informaţii neoficiale din partea liberalilor.

"În primul rând, eu nu răspund la ceva neoficial. PSD împreună cu PNL au un acord politic pe care îl respectăm şi îl punem în aplicare. Cred că după 30 de ani au ajuns şi politicienii la o maturitate politică să îşi respecte anumite acorduri. Este exclus. Păi, altfel nu mai facem rotativă. Nu suntem nici la talcioc, nu e nici tocmeală. Eu am avut discuţia aceasta cu domnul premier, să avem o abordare responsabilă asupra funcţionării Guvernului şi Parlamentului", a mai declarat Ciolacu.

Ads

Ce prevede protocolul PNL - PSD

Pe lângă schimbarea de la fruntea Guvernului, conform protocolului, PSD și PNL urmează să facă schimb și de o parte dintre ministere.

La schimbarea premierului, conform rotației politice convenite, se vor înlocui și următorii reprezentanți în Guvern: vicepremierul din partea PSD, funcție ocupată în prezent de Sorin Grindeanu, va fi înlocuit de vicepremierul din partea PNL.

Ministrul Transporturilor din partea PSD ocupat de Sorin Grindeanu va fi înlocuit cu nominalizarea pentru acest portofoliu din partea PNL, iar PSD va prelua Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, deținut în prezent de Marcel Boloș.

Ministrul Finanțelor Publice din partea PSD Adrian Câciu va fi înlocuit de titularul pentru acest portofoliu din partea PNL, iar PSD va prelua conducerea Ministerului Justiției, deținut acum de Cătălin Predoiu.

Totodată, „coordonatorul Secretariatului General al Guvernului din partea PSD va fi înlocuit de reprezentantul PNL, iar PSD va prelua coordonarea Cancelariei Prim-ministrului”, se arată în documentul semnat pe 25 noiembrie 2021 de Florin Cîțu (PNL), Marcel Ciolacu (PSD), Kelemen Hunor (UDMR) și liderul minorităților naționale, Varujan Pambuccian.

Ads

Modificări la PNRR

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Marcel Boloş, a anunţat, luni, la Prima News, că sunt patru modificări principale pe care România va trebui să le opereze în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), precizând că reforma sistemului de pensii nu era negociabilă. El a precizat că pot fi trimise propunerile de modificare până la 30 aprilie, iar Comisia Europeană are apoi două luni să ia o decizie.

“Sunt patru modificări principale pe care va trebui să le operăm în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Prima modificare este cea determinată de reducerea grantului alocat României pentru că datorită creşterii economice pe care am avut-o în anul 2021 faţă de anul 2020, trebuie să reducem bugetul alocat grantului cu suma de 2,1 miliarde euro. De asemenea, a doua solicitare sau a doua modificare vizată este cea referitoare la creşterea preţurilor la materiale şi costul utilităţilor publice pentru proiectele de infrastructură, care are un impact de 2,2 miliarde euro. De asemenea, a treia modificare importantă este cea referitoare la adiţionarea capitolului REPowerEU şi a investiţiilor componente din acest capitol, România beneficiind de un grant suplimentar de 1,4 miliarde euro pentru proiecte care privesc independenţa energetică a României”, a declarat Marcel Boloş.

Ads

El a precizat că ultima propunere de modificare se referă la plafonul de 9,4% din PIB privind cheltuielile cu pensiile.

“Ultima modificare, a patra, este cea referitoare la jaloanele şi ţintele care se circumscriu circumstanţelor obiective pe care anumite jaloane şi ţinte le au, cum ar fi, de exemplu, jalonul care priveşte cheltuielile cu pensiile, unde avem celebrul plafon de 9,4% din PIB pe o perioadă de 50 de ani pentru care evoluţia ratei inflaţiei şi a contextului macroeconomic pe care îl avem în acest moment fac necesară ca plafonul să fie renegociat sau să fie căutat un alt indicator de disciplină financiară care să înlocuiască plafonul de 9,4% şi să ne păstrăm în continuare obiectivul privind reforma sistemului de pensii publice din România”, a explicat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Întrebat dacă sunt jaloane care nu se pot renegocia, Marcel Boloş a răspuns: “Sunt reformele de bază care nu se pot renegocia, între acestea sunt cele care privesc reforma sistemului public de pensii, care sub nicio formă nu poate face obiectul renegocierii sau ajustărilor de Plan Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Avem, de asemenea, problema, să zicem, a legii privind guvernanţa companiilor de stat, care iarăşi este nenegociabil. De asemenea, avem problema decarbonizării, respectiv a cadrului legal şi a măsurilor pe care trebuie să le luăm în privinţa reducerii emisiilor de dioxid de carbon şi trecerea la economie cu zero emisii de dioxid de carbon. Deci, toate acestea sunt jaloane şi ţinte care presupun reforme mari şi pe care nu le putem discuta sub nicio formă din perspectiva ajustării sau renegocierii”.

Boloş a menţionat că propunerile de modificări trebuie trimise până la data de 30 aprilie.

“Avem termenul indicativ de 30 aprilie pentru transmiterea pachetului de modificări care privesc Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Întâi de toate, trebuie să primim mandat din partea coaliţiei şi a Guvernului pentru ceea ce înseamnă modificările, respectiv ajustările în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi, desigur, după aceea, de la trimiterea oficială a acestor propuneri de modificări, Comisia, potrivit regulamentului, are termen de două luni pentru a se pronunţa şi a adopta decizia, dacă este cazul, de modificare a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă”, a mai afirmat Marcel Boloş.

Ads