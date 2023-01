Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a făcut luni, 30 ianuarie, noi precizări despre protocolul de colaborare cu PNL, în contextul informațiilor conform cărora partidul nu ar vrea să renunțe la unele ministere.

Întrebat dacă PSD vrea rescrierea protocolului cu PNL, Ciolacu a precizat că este un document asumat şi că nu ar fi nimic de rescris la el.

”Avem un protocol asumat. Ce să rescriem? Am ieşit un pic dintr-o zonă pe care eu o consider dăunătoare. Suntem nişte oameni politici, avem pretenţii să fim oameni de stat şi, din această perspectivă, dorim să avem discuţii în coaliţie, nu de poziţionări sau de ambiţii. Noi vorbim aici de Guvernul României. Nu vorbim de Guvernul unei coaliţii, unei alianţe. Am văzut ce s-a întâmplat când a fost o construcţie a unui Guvern de dreapta care confunda Guvernul de coaliţie cu Guvernul României. Cred că cu toţii, atât eu, domnul Nicolae Ciucă şi colegii noştri din PSD şi PNL şi din UDMR ne dorim un Guvern eficient. Atunci e normal să avem nişte discuţii punctuale şi despre o evaluare a unor miniştri şi performanţele unor miniştri, unde lucrurile au mers în direcţia corectă şi aşteptată şi unde lucrurile nu au funcţionat”, a declarat Marcel Ciolacu, întrebat luni la Sinaia, după şedinţa Consiliului Politic Naţional al PSD, dacă partidul doreşte rescrierea protocolului de colaborare cu PNL.

”Am avut de recuperat un handicap de aproape 2 ani în care, vă dau un exemplu - la Ministerul Fondurilor Europene era totul blocat şi încet-încet am recuperat acest decalaj. În această zonă am încercat de fiecare dată şi am văzut că şi domnul premier să ducem discuţia. Nu că rupem un protocol, nu că PSD nu cedează nu ştiu ce ministere. Sunt ferm convins că şi eu şi colegii mei şi domnul premier Nicolae Ciucă şi colegii domniei sale ne dorim un Guvern bun al României, nu un Guvern PSD-PNL-UDMR”, a completat liderul social-democraţilor.

Întrebat dacă PSD are o linie roşie de care nu trece, ministere la care nu vrea să renunţe, Ciolacu a răspuns: ”Am o singură linie roşie, se numeşte prostia şi cred că aceeaşi linie roşie o are şi PNL”.

Preşedintele PNL Nicolae Ciucă a declarat luni, după şedinţa conducerii PNL, despre dorinţa social-democraţilor de renegocia protocolul de guvernare, că în continuare liberalii se vor asigura că prevederile protocolului sunt respectate şi că are loc rocada premierilor, iar componenta de a renegocia ministere şi de a analiza orice alte posibilităţi de schimbare în interiorul coaliţiei nu au discutat-o, nu au agreat-o şi îşi menţin elementele pe care le-au aprobat când au format coaliţia.

”Să intrăm în aceste discuţii şi în aceste dezbateri care consumă timp, cu patru luni înainte ca rocada efectiv să se producă, din punctul meu de vedere, este nefolositor”, a mai precizat Ciucă.

Liderul PNL a adăugat că grupul de lucru care va fi constituit pentru asigurarea tranziţiei şi revederii programului de guvernare va face şi analiza activităţii desfăşurate de către miniştrii liberali.

