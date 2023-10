Rovana Plumb da vina pe mostenirea lui Ciolos: E imperios necesar ca Iohannis sa ne lase sa ne facem treaba

Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a raspuns criticilor presedintelui Klaus Iohannis in ce priveste gradul de absorbtie al fondurilor europene. Plumb a invocat "greaua mostenire" de la Guvernul Ciolos si i-a cerut lui Iohannis sa lase PSD-ul sa guverneze.

"Am vazut ca domnul presedinte Iohannis este preocupat de faptul ca PSD nu ar lupta cu fondurile europene. Am vazut ca domnul presedinte a spus ca este ingrijorat de faptul ca Guvernul nu ar fi absorbit suficiente fonduri europene.

Domnul presedinte Iohannis mimeaza ca este ingrijorat pentru ca, daca, intr-adevar, ar fi fost ingrijorat, atunci ar fi avut o reactie mult mai dura in 2016 cand Romania a avut absorbtie zero a fondurilor europene in perioada de mandat al Guvernului Iohannis Ciolos.

Spre deosebire de domnia sa, noi ne-am luptat si am reusit sa transformam zero barat al Guvernului domnului Iohannis in 16% absorbtie fata de media europeana care este de 18%", a sustinut Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene, citat de Mediafax.

Ministrul sustine ca e nevoie ca Executivul sa fie lasat sa munceasca pentru a avea rezultate.

"Pentru mine este de neinteles modul in care domnul presedinte a vorbit despre fondurile europene din primul trimestru. Cred ca este imperios necesar ca Guvernul sa fie lasat sa isi faca treaba. Nu vreau sa intru intr-o polemica, insa aceasta incrancenare politica nu ajuta cu nimic la bunul mers de care avem cu totii nevoie, la bunul mers al Romaniei", a mai spus Rovana Plumb.

Presedintele Klaus Iohannis cere "imperios" demisia premierului Viorica Dancila, dupa ce Finantele au publicat raportul privind executia bugetara pe primul trimestru din 2018, iar cifrele arata probleme mari la toate capitolele.

Seful statului a luat rand pe rand datele economice, aratand ca, desi Romania a inregistrat o crestere economica foarte mare, aceasta nu se regaseste nici in veniturile populatiei, nici in cele ale bugetului de stat: "PSD amaneteaza viitorul!".

Iohannis a spus ca inca de la inceput a fost evident ca programul de guvernare al PSD a fost "in contrasens cu orice logica elementara" si ca social-democratii au reusit ca, si atunci cand au marit unele salarii sa nasca nemultumiri, dupa ce i-au pacalit pe oameni si le-au dat pe o parte, dar le-au luat pe alta.

Astfel, presedintele a cerut public pentru a doua oara demisia premierului Viorica Dancila, de data aceasta "imperios", si a lasat sa se inteleaga ca nu va mai numi un al patrulea premier de la PSD: "E din ce in ce mai vizibil ca Dragnea si ai lui nu au nicio solutie pentru o guvernare buna".

PSD a reactionat la criticile presedintelui sustinand ca a mintit, asta desi Iohannis a vorbit pe cifrele din raportul oficial privind executia bugetara pe primul trimestru al anului publicat de Ministerul Finantelor.

