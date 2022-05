Ministrul Mediului vrea scaderea pretului apei potabile

Pretul corect al apei se afla in atentia autoritatilor, care incearca sa identifice solutii in vederea diminuarii tarifului la apa potabila pentru beneficiarul final, respectiv pentru cetatean, a declarat, marti, ministrul Mediului si Padurilor, Rovana Plumb.

"Pretul corect al apei este in atentia noastra, in asa fel incat sa cream parghiile necesare pentru masuri care sa conduca la un grad de suportabilitate a populatiei in ceea ce priveste pretul de achizitie al apei, dar si sa respectam ceea ce inseamna costuri economice in sensul investitiilor pe care operatorii de apa le fac", a spus Rovana Plumb, la conferinta "Tehnologii noi de epurare a apelor uzate", organizata in cadrul celei de-a 14-a editii a Forumului Regional al Apei.

In opinia ministrului Mediului, atat autoritatile, cat si Guvernul, trebuie sa lucreze pe doua paliere. Primul dintre acestea vizeaza asigurarea accesului tuturor cetatenilor la serviciile de apa potabila si la infrastructura de canalizare, pana in anul 2018, in timp ce al doilea aspect se refera la diminuarea pretului la apa potabila.

"Autoritatile, respectiv Guvernul, trebuie sa lucreze pe doua paliere. Pe de o parte, trebuie sa asiguram, in conformitate cu angajamentele asumate de Romania, accesul cetatenilor in proportie de 100% la serviciile de alimentare cu apa potabila pana in 2018, respectiv la infrastructura de canalizare, tratare a apei uzate, dar cred ca avem si datoria sa venim in sprijinul beneficiarului final, al cetateanului, cu solutii constructive in vederea diminuarii pretului la apa potabila", a subliniat Rovana Plumb.

Ea a dat asigurari ca solutiile referitoare la diminuarea tarifului la apa potabila vor fi discutate cat mai curand.

In alta ordine de idei, seful de la Mediu a mai spus ca a luat decizia ca, la nivelul ministerului pe care il conduce, sa se infiinteze un Consiliu tehnico-stiintific pentru managementul durabil al apei.

"Va fi un Consiliu de ale carui pareri vom tine cont, pentru ca avem nevoie de aceasta deschidere si de aceasta coordonare. In cadrul acestui Consiliu tehnico-stiintific vom discuta si vom prelucra si propunerea privind accesul operatorilor economici la sursele de apa care sunt in infrastructura ce a suportat finantare, investitii, deci POS-uri, in asa fel incat sa fie si o relationare corecta", a adaugat Rovana Plumb.

Romanii platesc in jur de 500 de euro pentru un metru cub de apa, ceea ce este foarte mult, iar suma poate ajunge chiar si la o 1.000 euro/mc, a declarat, luni, tot in cadrul Forumului Regional al Apei, George Constantin, director general Managementul Apelor din Ministerului Mediului si Padurilor (MMP).