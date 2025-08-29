Se scumpește rovinieta pentru autoturisme de la 1 septembrie. Care vor fi noile tarife

Se scumpește rovinieta pentru autoturisme de la 1 septembrie FOTO Facebook/DRDP Timişoara

Începând cu 1 septembrie 2025, tarifele rovinietei pentru autoturisme vor crește semnificativ, a anunțat vineri, 29 august, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Astfel, tarifele pentru autoturisme ale rovinietei vor fi după cum urmează:

- rovinieta de o zi: de la 2,5 euro la 3,5 euro;

- rovinieta de 10 zile: de la 3,3 euro la 6 euro;

- rovinieta de 30 de zile: de la 5,3 euro la 9,5 euro;

- rovinieta de 60 de zile: de la 8,4 euro la 15 euro;

- rovinieta de 12 luni: de la 28 de euro la 50 euro.

De asemenea, se schimbă și cuantumul amenzii pentru lipsa rovinietei pentru autoturisme, după cum urmează: de la 275 la 500 lei (valoarea minimă) și de la 550 la 1.000 lei (valoarea maximă).

În ceea ce privește tarifele achitate înainte de data de 1 septembrie 2025, acestea rămân valabile pentru întreaga perioadă de valabilitate pentru care au fost emise.

CNAIR le reamintește conducătorilor auto că atât rovinieta, cât și peajul (tariful de trecere pentru utilizarea podurilor dintre Fetești și Cernavodă) pot fi achitate astfel:

1. pe portalul CNAIR www.erovinieta.ro și prin intermediul aplicației eTarife (destinată telefoanelor mobile);

2. prin SMS, la numerele 7500 (rovinieta) și 7577 (peaj);

3. la punctele de lucru ale CNAIR – detalii - https://www.cnadnr.ro/.../pagini-statice/ROVINIETA-CNAIR.pdf;

4. la punctele de lucru ale partenerilor autorizați de către CNAIR – detalii - https://www.cnadnr.ro/ro/puncte-de-distributie;

5. prin intermediul portalului www.ghiseul.ro, plata putând fi efectuată exclusiv cu cardul bancar.

