Serviciul de emitere rovinietă și peaj prin SMS va funcționa vineri cu întreruperi. Anunțul făcut de CNAIR

Autor: Adrian Zia
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 18:05
102 citiri
Serviciul de emitere rovinietă și peaj prin SMS va funcționa vineri cu întreruperi. Anunțul făcut de CNAIR
Serviciul de emitere rovinietă și peaj prin SMS va funcționa vineri cu întreruperi FOTO Facebook/DRDP Timişoara

Serviciul de emitere rovinietă și peaj prin SMS ar putea funcționa cu întreruperi vineri, ca urmare a lucrărilor de îmbunătățire a infrastructurii de comunicații cu operatorii de telefonie mobilă, informează Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

'CNAIR informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi că vineri, 26 septembrie 2025, în intervalul orar 08:00 - 16:00, din cauza lucrărilor de upgrade a infrastructurii de comunicații cu operatorii de telefonie mobilă, emiterea rovinietelor și a peajelor prin SMS poate funcționa cu întreruperi de scurtă durată', se arată într-un comunicat al instituției, transmis joi AGERPRES.

Potrivit companiei, rovinieta poate fi achiziționată în avans, cu până la 30 de zile înainte de data de început a valabilității, iar peajul poate fi achitat până cel târziu la ora 24:00 a următoarei zile în care a fost efectuată trecerea.

#rovinieta SMS, #peaj, #intreruperi serviciu rovinieta sms, #cnair , #rovinieta
