Calcul nou pentru tariful rovinietei: Șoferii ar urma să fie taxați în funcție de distanța parcursă. Când se vor ști exact toate detaliile

Autor: Alexandru Negrici
Luni, 18 August 2025, ora 13:22
238 citiri
Calcul nou pentru tariful rovinietei: Șoferii ar urma să fie taxați în funcție de distanța parcursă. Când se vor ști exact toate detaliile
Șofer FOTO: Pixabay

Ministerul Transporturilor a semnat un contract de aproape 282 de milioane de lei cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru implementarea unui sistem electronic de tarifare rutieră care va înlocui rovinieta clasică. Noul mecanism prevede calcularea tarifului în funcție de numărul de kilometri parcurși și de caracteristicile vehiculului, în locul formulei actuale cu abonament fix.

Sistemul va ține cont de parametri precum masa maximă autorizată și numărul de axe ale autovehiculelor, iar identificarea și calculul tarifelor se vor face automat cu ajutorul tehnologiilor moderne. Plata va putea fi stabilită pe baza unor echipamente de bord conectate la satelit (OBE), prin aplicații mobile sau prin tichete electronice completate manual. Suma datorată va fi calculată de sistem și încasată direct în conturile CNAIR, iar traseul parcurs va putea fi urmărit în timp real.

Implementarea proiectului este programată pe trei etape: în prima fază va fi dezvoltată platforma informatică centralizată; apoi vor fi achiziționate echipamentele necesare; în final se vor identifica punctele de control și se va realiza infrastructura necesară pe rețeaua drumurilor naționale. Termenul contractual pentru finalizarea întregului proiect este 31 decembrie 2026.

Finanțarea proiectului provine din Planul Național de Redresare și Reziliență, potrivit documentelor semnate între minister și CNAIR.

