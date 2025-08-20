Rovinieta plătită „la kilometri parcurși”. Tot ce trebuie să știe șoferii din România despre legea ce intră în vigoare din 2026

Din septembrie 2025, iar apoi din ianuarie 2026, rovinieta va consemna modificări importante. Pe de o partea, se va scumpi, pe de altă parte va fi înlocuită, pentru o anumită categorie de vehicule.

Rovinieta este taxa rutieră aplicată în România pentru utilizarea rețelei de drumuri naționale și autostrăzi. Instituțiile statutului justifică necesitatea colectării acestei taxe prin întreținerea și modernizarea infrastructurii rutiere, se arată în lege (Ordonanța nr. 15 din 24 ianuarie 2002). Prin plata rovinietei, conducătorii auto obțin dreptul legal de a circula pe aceste drumuri pentru o anumită perioadă de timp, care poate fi de o zi, o săptămână, o lună, un trimestru sau un an, în funcție de tipul rovinietei achiziționate.

Rovinieta se aplică pentru toate vehiculele care circulă pe drumurile naționale din afara orașelor și pe autostrăzi, indiferent dacă vehiculul este înmatriculat în România sau în altă țară. Tariful rovinietei variază în funcție de categoria vehiculului - autoturisme, autoutilitare, camioane, autobuze etc. - masa totală maximă autorizată, numărul de axe și, uneori, clasa de emisii de poluanți ale vehiculului.

Rovinieta este obligatorie, potrivit Ordonanței nr. 15 din 24 ianuarie 2002. Circularea fără rovinietă valabilă pe autostrăzi, drumuri expres, drumuri europene, drumuri naționale, poate atrage amenzi. Nu este necesară rovinieta pentru circulația pe drumurile județene și comunale.

Achiziția și controlul rovinietei se face online sau prin alte mijloace electronice. În trecut, rovinieta era un autocolant lipit pe parbriz.

În prezent, pentru autoturisme (categoria A), prețurile rovinietei sunt următoarele:

- rovinietă valabilă 1 zi: 2,5 euro (12,7 lei);

- rovinietă valabilă 10 zile: 5 euro (16,7 lei);

- rovinietă valabilă 30 de zile: 10 euro (26,9 lei);

- rovinietă valabilă 60 de zile: 18 euro (42,6 lei);

- rovinietă valabilă 12 luni: 28 euro (142 lei).

Tarifele de mai sus vor fi modificate de la 1 septembrie, potrivit Legii nr. 141/2025. Pentru popularele roviniete de 1 zi, 10 zile și 12 luni vor exista majorări. Pentru rovinietele de 30 de zile, respectiv de 60 de zile se consemnează reduceri de prețuri.

- rovinietă valabilă 1 zi: 3,5 euro (17,7 lei);

- rovinietă valabilă 10 zile: 6 euro (30,3 lei);

- rovinietă valabilă 30 de zile: 9,5 euro (48 lei);

- rovinietă valabilă 60 de zile: 15 euro (75,9 lei);

- rovinietă valabilă 12 luni: 50 euro (253 lei).

Rovinietele achiziționate până la 31 august 2025 vor rămâne valabile până la expirarea lor, fără costuri suplimentare, a transmis Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

De asemenea, de la 1 septembrie vor fi modificate amenzile, pentru șoferii care circulă pe drumurile naționale fără o rovinietă valabilă. Pentru autoturisme (categoria A), sancțiunile contravenționale vor urca de la 250-500 de lei, la 500-1.000 de lei. În plus, șoferii prinși fără rovinietă vor trebui să achite și valoarea unei roviniete pentru 12 luni, corespunzătoare categoriei vehiculului utilizat.

Controlul rovinietei va fi făcut prin intermediul camerelor video amplasate pe drumurile naționale, iar notificarea procesului verbal de contravenție se trimite prin poștă proprietarului vehiculului.

Rovinieta „la kilometru” (TollRo), introdusă pentru mașinile grele de transport marfă

De la 1 ianuarie 2026, un nou sistem de calcul, dar și de monitorizare pentru plata taxei de utilizare a drumurilor va fi utilizat, în România. Rovinieta clasică va fi înlocuită cu „TollRo”, o taxă distinctă care va fi aplicată vehiculelor de transport marfă cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. Spre deosebire de rovinietă, TollRo este o taxă care se calculează în funcție de distanța efectiv parcursă, norma de poluare, și timpul de staționare pe rețeaua de drumuri naționale, se arată în legea consultată de Ziare.com.

Potrivit Legii nr. 226 din 14 iulie 2023, TollRo este „tariful de trecere, reprezentând o anumită sumă a cărei plată conferă dreptul de a utiliza cu acesta o anumită distanță între două puncte ale domeniului SETRE România, în conformitate cu principiul ‘poluatorul plătește’”.

Cum va putea fi posibil acest lucru? De la 1 ianuarie 2026, pe SETRE (rețeaua de drumuri naționale din România, cu excepția sectoarelor de drum național aflate în intravilanul municipiilor între indicatoarele de intrare/ieșire în/din acestea, pentru utilizarea căreia tariful de trecere datorat este colectat prin intermediul unui sistem de tarifare rutieră electronică) se introduce sistemul de tarifare rutieră electronică în România, denumit STRR. Sistemul este interoperabil cu sistemele de tarifare rutieră electronică din celelalte state membre ale UE.

Controlul achitării corespunzătoare a TollRo se efectuează prin terminale de interogare, după oprirea vehiculului sau prin sisteme de camere video pe rețeaua de drumuri naționale din România, în regim automat. Controlul se efectuează de către personalul CNAIR la punctele de trecere a frontierei, de inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier și de către polițiști rutieri din cadrul Poliției Române și polițiști de frontieră, care își desfășoară activitatea în punctele de trecere a frontierei de stat. În cazul sistemului video, personalul CNAIR desemnat în acest sens este responsabil.

În cazul în care a fost constatată neplata TollRo bazată pe distanță, utilizatorii au obligația de a face plata către CNAIR. Dacă distanța parcursă nu poate fi stabilită, se va achita 2.000 de lei. La efectuarea controlului prin mijloace automate, în situația în care se constată neplata, CNAIR notifică deținătorului vehiculului, prin intermediul unei scrisori de informare, plus obligația de achitare, la care se adaugă cheltuielile administrative generate de notificare.

De asemenea, neplata acestei taxe atrage și amenzi: între cuantumul rovinietei datorate x 10 și cuantumul rovinietei datorate x 20 de ori, dacă distanța parcursă poate fi determinată. De asemenea, dacă nu poate fi stabilită distanța parcursă, amenda este de 5.000 de lei.

Reacție de la CNAIR în urma controverselor privind „rovinieta la kilometru”

Pe diverse canale de comunicare au apărut informații potrivit cărora toți șoferii vor trebui să plătească „rovinieta la kilometrul parcurs”. Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR, a făcut precizări pe marginea controversatului subiect.

„TollRo, care va înlocui rovinieta, se va aplica doar la autovehiculele de transport marfă, nu la autocare sau la mașini mici. Aceasta va intra în vigoare de anul viitor. Pentru TollRo, șoferii nu vor fi întrebați unde se duc. Vor plăti pentru 100-500-1.000 de kilometri, fiecare în funcție de cât parcurge, fiecare știe destinația. Dar în momentul în care va fi depistat că a depășit acea limită, e pasibil de o amendă”, a explicat oficialul CNAIR, pentru Ziare.com.

Pentru mai toate mașinile va rămâne în vigoare clasica rovinietă.

„În cazul mașinii mici și a celorlalte categorii, vorbim în continuare despre rovinietă. Nu se schimbă, rămâne în vigoare rovinieta. Dacă ești prins că nu ai plătit-o, primești amendă. Destinația fiecăruia nu are nicio importanță pentru CNAIR sau pentru alte instituții, deci șoferul nu e urmărit de nimeni. Va fi o singură modificare, de tarifare, pentru autoturisme. O creștere de preț, de la 25 de euro, la 50 de euro pe an, de la 1 septembrie. Bulgarii au rovinieta la 50 de euro și au rețeaua de transport la jumătate din cât e a noastră”, a mai precizat Șerbănescu.

