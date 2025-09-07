CNAIR anunță că suspendă temporar sistemul de plată pentru roviniete. Care este motivul

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță că sistemul de plată pentru roviniete și pentru peaj (taxa de pod) va fi suspendat, timp de o oră, în noaptea de duminică spre luni, 7 spre 8 septembrie 2025.

"CNAIR informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi că, în intervalul 07.09.2025 (duminică) ora 23:30 – 08.09.2025 (luni) ora 00:30, emiterea rovinietelor și a peajelor în punctele de distribuție, prin intermediul portalurilor web/aplicațiilor dezvoltate pentru sistemele de operare ale telefoanelor mobile, SMS și a dispozitivelor de procesare a plăților numerar/electronice (terminale) va fi suspendată", anunță CNAIR printr-un mesaj postat pe Facebook, în ziua de 7 septembrie 2025.

Potrivit CNAIR, această suspendare temporară este necesară "pentru actualizarea în Sistemul Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare și Control al Rovinietei – SIEGMCR a informațiilor privind nivelul tarifului de utilizare (rovinietă) și a tarifului de trecere la podurile peste Dunăre de la Fetești – Cernavodă (peaj) ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor OG nr. 23/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România".

Prețul rovinietei pentru autoturisme (Categoria A) a crescut începând cu data de 1 septembrie 2025, ajungând la echivalentul a 50 de euro pentru un an.

Pentru a exclude posibilitatea ca un șofer să circule fără a plăti vinieta sau taxa de pod, CNAIR amintește că rovinieta poate fi achiziționată în avans, cu până la 30 de zile înainte de data de început a valabilității, iar peajul poate fi achitat până cel târziu la ora 24:00 a următoarei zile în care a fost efectuată trecerea peste pod.

