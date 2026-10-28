Schimbări propuse la plata rovinietei. O categorie de autovehicule ar putea să fie scutită de această taxă

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 28 Octombrie 2026, ora 08:05
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Schimbări propuse la plata rovinietei. O categorie de autovehicule ar putea să fie scutită de această taxă
Sunt propuse modificări la plata rovinietei FOTO Facebook/DRDP Timişoara

Apicultorii care își transportă stupii în pastoral ar putea fi scutiți de plata rovinietei, potrivit unui proiect de lege inițiat de 31 de parlamentari din mai multe partide. Măsura ar viza doar vehiculele specializate, omologate de RAR și folosite exclusiv pentru transportul stupilor, însă propunerea a primit aviz negativ de la Consiliul Economic și Social, care a semnalat că actul normativ ce urmează să fie modificat a fost abrogat.

Scutirea nu s-ar aplica însă tuturor mașinilor folosite de apicultori, arată Mediafax.

Condițiile pentru scutirea de rovinietă

Pentru a beneficia de scutirea de rovinietă, vehiculele trebuie să fie specializate pentru transportul stupilor, să fie omologate în acest scop de Registrul Auto Român (RAR) și să fie utilizate exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral.

Proiectul nu prevede restricții privind greutatea sau dimensiunile vehiculelor, astfel că scutirea ar putea viza atât mașinile de până la 3,5 tone, cât și vehiculele mai mari, dacă îndeplinesc condițiile stabilite.

Inițiatorii, 31 de parlamentari din UDMR, PSD, PNL și USR, au explicat că transportul stupilor presupune cheltuieli importante pentru apicultori, mai ales atunci când aceștia trebuie să parcurgă distanțe mari pentru a ajunge în zonele cu plante melifere.

Pe lângă rovinietă, crescătorii de albine trebuie să suporte costurile combustibilului, ale echipamentelor, ale tratamentelor pentru albine și ale întreținerii stupinelor. La acestea se adaugă dificultățile provocate de schimbările climatice, iar zonele în care albinele găsesc suficient nectar sunt tot mai greu de găsit, ceea ce îi obligă pe apicultori să parcurgă distanțe tot mai mari.

Parlamentarii spun că, prin eliminarea rovinietei pentru vehiculele specializate, urmăresc să reducă o parte dintre aceste cheltuieli și să sprijine producția de miere din România.

Consiliul Economic și Social (CES) a avizat negativ propunerea. Motivul nu ține de utilitatea scutirii, ci chiar de legea pe care parlamentarii vor să o modifice.

Inițiatorii au propus completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002, care reglementa plata rovinietei. CES atrage însă atenția că această ordonanță a fost abrogată de la 1 octombrie 2026 și înlocuită de Legea nr. 226/2023 privind taxele rutiere.

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