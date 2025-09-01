Șoferii plătesc semnificativ mai mult pentru rovinietă de la 1 septembrie. Se dublează și costul amenzilor

01 Septembrie 2025
Șoferii plătesc semnificativ mai mult pentru rovinietă de la 1 septembrie. Se dublează și costul amenzilor
Șofer FOTO: Pixabay

Prețul rovinietei se modifică de luni, 1 septembrie, pentru autoturisme, creșterile de preț fiind cuprinse între un euro și 22 de euro. De asemenea, cresc și amenzile pentru lipsa rovinietei în cazul autoturismelor.

CNAIR informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi că, începând de luni, 1 septembrie 2025, prețul rovinietei se modifică pentru autoturisme.

Astfel, tarifele pentru autoturisme ale rovinietei se vor modifica, după cum urmează:

- rovinieta de o zi: de la 2,5 euro la 3,5 euro;

- rovinieta de 10 zile: de la 3,3 euro la 6 euro;

- rovinieta de 30 zile: de la 5,3 euro la 9,5 euro;

- rovinieta de 60 zile: de la 8,4 euro la 15 euro;

- rovinieta de 12 luni: de la 28 de euro la 50 euro.

De asemenea, se schimbă și cuantumul amenzii pentru lipsa rovinietei pentru autoturisme, de la 250 la 500 lei (valoarea minimă) și de la 500 la 1.000 lei (valoarea maximă).

”În ceea ce privește tarifele achitate înainte de data de 1 septembrie 2025, acestea rămân valabile pentru întreaga perioadă de valabilitate pentru care au fost emise”, a transmis CNAIR.

CNAIR le reamintește conducătorilor auto că atât rovinieta, cât și peajul (tariful de trecere pentru utilizarea podurilor dintre Fetești și Cernavodă) pot fi achitate astfel:

pe portalul CNAIR www.erovinieta.ro și prin intermediul aplicației eTarife (destinată telefoanelor mobile);

prin SMS, la numerele 7500 (rovinieta) și 7577 (peaj)

la punctele de lucru ale CNAIR – detalii - https://www.cnadnr.ro/sites/default/files/pagini-statice/ROVINIETA-CNAIR.pdf

la punctele de lucru ale partenerilor autorizați de către CNAIR – detalii - https://www.cnadnr.ro/ro/puncte-de-distributie

prin intermediul portalului www.ghiseul.ro plata putând fi efectuată exclusiv cu cardul bancar.

