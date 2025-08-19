Cu cât cresc tarifele pentru rovinietă și amenzile în România, de la 1 septembrie. Cele achiziționate rămân valabile

Autor: Daniel Groza
Marti, 19 August 2025, ora 10:29
726 citiri
Cu cât cresc tarifele pentru rovinietă și amenzile în România, de la 1 septembrie. Cele achiziționate rămân valabile
Rovinieta se scumpește de la 1 septembrie FOTO Pixabay

Începând cu 1 septembrie 2025, tarifele pentru utilizarea rețelei de drumuri naționale și amenzile pentru lipsa rovinietei vor fi actualizate, conform Legii nr. 141/2025. Pentru autoturisme, rovinieta va costa între 3,5 și 50 de euro, în funcție de perioada de valabilitate, iar amenzile pentru neplată vor fi între 500 și 1.000 de lei.

Rovinietele achiziționate anterior își păstrează valabilitatea până la expirare, arată roviniete.ro.

Din septembrie 2025, vor intra în vigoare noi tarife pentru utilizarea rețelei de drumuri naționale, precum și noi cuantumuri ale amenzilor pentru lipsa rovinietei valabile. Modificările sunt prevăzute în Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial nr. 699 din 25 iulie 2025.

Pentru autoturisme (Categoria A), noile tarife sunt: 3,5 euro pentru 1 zi, 6 euro pentru 10 zile, 9,5 euro pentru 30 de zile, 15 euro pentru 60 de zile și 50 euro pentru 12 luni, TVA inclus. Amenzile pentru neplata rovinietei variază între 500 și 1.000 de lei.

Autoritățile precizează că rovinietele achiziționate anterior datei de 1 septembrie 2025 își păstrează valabilitatea până la expirare. Șoferii sunt sfătuiți să consulte noile prevederi legale și să achiziționeze rovinieta corespunzătoare pentru categoria vehiculului și perioada de utilizare.

Capcana în care pică firmele românești care își mută sediul fiscal în Bulgaria în speranța unui nivel de taxare mai „prietenos”
Capcana în care pică firmele românești care își mută sediul fiscal în Bulgaria în speranța unui nivel de taxare mai „prietenos”
Nivelul ridicat de taxare asupra firmelor românești a făcut ca numărul antreprenorilor care se interesează de ce presupune mutarea sediului fiscal al unei firme într-o altă țară, cu...
Calcul nou pentru tariful rovinietei: Șoferii ar urma să fie taxați în funcție de distanța parcursă. Când se vor ști exact toate detaliile
Calcul nou pentru tariful rovinietei: Șoferii ar urma să fie taxați în funcție de distanța parcursă. Când se vor ști exact toate detaliile
Ministerul Transporturilor a semnat un contract de aproape 282 de milioane de lei cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru implementarea unui sistem...
#rovinieta, #Amenzi, #autoturisme, #Romania, #tarife , #rovinieta
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
"Trump a vrut sa se ridice si sa plece". Solicitarea lui Putin care a starnit revolta presedintelui american
a1.ro
Rezultate Bacalaureat 2025, sesiunea de toamna. La ce ora se afiseaza notele initiale, inainte de contestatii
ObservatorNews.ro
Viata in chirie a devenit prea scumpa pentru localnicii din Ibiza. Oamenii traiesc in rulote sau corturi

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Risc ridicat de recesiune – TradeVille
  2. Cu cât cresc tarifele pentru rovinietă și amenzile în România, de la 1 septembrie. Cele achiziționate rămân valabile
  3. Topul firmelor cu cel mai mare capital social din România. Holdingul aflat pe primul loc, înainte ca Ministerul Finanțelor să impună norme noi pentru toate societățile
  4. Reforma jumătăților de măsură. De ce proiectul de lege al pensiilor de serviciu ale magistraților exclude membrii CCR
  5. Capcana în care pică firmele românești care își mută sediul fiscal în Bulgaria în speranța unui nivel de taxare mai „prietenos”
  6. Datoria publică a depășit pragul psihologic de 1.000 de miliarde de lei. „Au amânat reformele și nu au convins românii că asta e calea corectă. Dimpotrivă, au închis ochii”
  7. Galaxy S25 FE apare înainte de lansare: imagini și detalii tehnice dezvăluite accidental despre noul telefon de top, dar accesibil, al Samsung
  8. Ministrul Finanțelor, supărat pe „firmele-fantomă”, cele care nu au activitate. „Blochează piața, au datorii”. Nazare anunță că o companie va putea sta inactivă maximum un an
  9. Samsung schimbă din nou regulile jocului: revine la culorile intense printr-un nou mod foto
  10. Huawei lansează un proces împotriva unei companii chiar în ziua listării la bursă. Care este motivul