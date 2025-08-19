Cu cât cresc tarifele pentru rovinietă și amenzile în România, de la 1 septembrie. Cele achiziționate rămân valabile

Începând cu 1 septembrie 2025, tarifele pentru utilizarea rețelei de drumuri naționale și amenzile pentru lipsa rovinietei vor fi actualizate, conform Legii nr. 141/2025. Pentru autoturisme, rovinieta va costa între 3,5 și 50 de euro, în funcție de perioada de valabilitate, iar amenzile pentru neplată vor fi între 500 și 1.000 de lei.

Rovinietele achiziționate anterior își păstrează valabilitatea până la expirare, arată roviniete.ro.

Din septembrie 2025, vor intra în vigoare noi tarife pentru utilizarea rețelei de drumuri naționale, precum și noi cuantumuri ale amenzilor pentru lipsa rovinietei valabile. Modificările sunt prevăzute în Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial nr. 699 din 25 iulie 2025.

Pentru autoturisme (Categoria A), noile tarife sunt: 3,5 euro pentru 1 zi, 6 euro pentru 10 zile, 9,5 euro pentru 30 de zile, 15 euro pentru 60 de zile și 50 euro pentru 12 luni, TVA inclus. Amenzile pentru neplata rovinietei variază între 500 și 1.000 de lei.

Autoritățile precizează că rovinietele achiziționate anterior datei de 1 septembrie 2025 își păstrează valabilitatea până la expirare. Șoferii sunt sfătuiți să consulte noile prevederi legale și să achiziționeze rovinieta corespunzătoare pentru categoria vehiculului și perioada de utilizare.

