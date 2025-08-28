Guvernul a adoptat deja o parte din noile creșteri de taxe. Șoferii sunt cei vizați. Ce se mai scumpește

Guvernul a adoptat creșteri de taxe, care intră în vigoare de la 1 septembrie 2025.

Șoferii vor plăti mai mult pentru rovinietă. Cea de un an se majorează de la 28 de euro la 50 de euro, iar amenzile se dublează, din a doua săptămână din septembrie. Va crește și taxa de pod la Fetești – Cernavodă la 19 lei.

actualizarea nivelului tarifului de utilizare a drumurilor naţionale pentru vehiculele prevăzute în anexa nr. 1; pentru autoturisme, rovinieta crește de la 2,5 la 3,5 euro pentru o zi, de la 3,3 la 6 euro pentru 10 zile, de la 5,3 la 9,5 euro pentru 30 de zile, de la 8,4 la 15 euro pentru 60 de zile și de la 28 la 50 de euro pentru 12 luni.

actualizarea cuantumului amenzii contravenționale aplicate utilizatorilor în cazul lipsei rovinietei valabile prevăzut în anexa nr. 2. Astfel, amenda aplicată în cazul lipsei rovinietei valabile pentru autoturisme crește, de asemenea, de la 275-550 lei în prezent, la 500-1.000 lei.

În lei înseamnă prețuri de:

1 zi: 17,69 lei

10 zile: 30,33 lei

30 de zile: 48,01 lei

60 de zile: 75,81 lei

12 luni: 252,70 lei

Se majorează și amenzile în cazul lipsei taxei de pod. Acestea vor crește de la 130 de lei la 190 de lei, iar cele maxime de la 260 de lei la 380 de lei. Valoarea amenzilor a fost calculată în raport cu taxa pentru trecerea podului de la Fetești, fiind de zece ori tariful de trecere, în cazul amenzii minime, și de douăzeci de ori tariful de trecere, pentru amenda maximă.

Totodată, actul normativ instituie tarife de trecere pentru utilizarea podurilor peste Dunăre, după cum urmează:

Podul situat pe DN 2A, între localitățile Giurgeni și Vadu Oii (anexa 6 la ordonanță);

Podurile de pe Autostrada A2, între localitățile Fetești și Cernavodă (anexa 7 la ordonanță).

Astfel, taxa de pod pentru autoturisme va fi majorată după cum urmează:

De la 13 lei la 19 lei pentru o singură trecere a podurilor peste Dunăre între Fetești și Cernavodă;

De la 11 lei la 16 lei pentru o singură trecere a podului peste Dunăre între Giurgeni și Vadu Oii.

