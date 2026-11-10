Cum verifici online dacă ai rovinietă după implementarea noului sistem TollRo. Cât de mari sunt amenzile pentru lipsa rovinietei

Rovinieta este obligatorie pentru circulația pe drumurile naționale, europene și autostrăzile din România, iar lipsa unei taxe de drum valabile poate atrage amenzi de până la 1.320 de lei pentru autoturisme. Șoferii pot verifica online dacă rovinieta este activă, ce date trebuie să introducă pentru verificare și care sunt sancțiunile aplicate în 2026.

Din 1 octombrie 2026 rovinietele se emit în noul sistem CNAIR (TollRo), iar registrul public CNAIR (erovinieta.ro/vgncheck) nu funcționează din 7 octombrie 2026, arată Stirile ProTV.

Pentru verificarea rovinietei se urmează câțiva pasi simpli pe site-ul erovinieta.net:

- Completează câmpul “Număr Auto” cu numărul de înmatriculare (ex: B123ABC).

- Introdu numărul de identificare (seria de șasiu) din certificatul de înmatriculare.

- Click pe butonul de verificare: întrebăm emitentul autorizat și căutăm în comenzile eRovinieta (și în registrul public CNAIR, când este disponibil).

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- Primești informații despre valabilitatea rovinietei, categoria și perioada de valabilitate.

Rovinieta electronică devine valabilă imediat după confirmare și este înregistrată automat în sistemul CNAIR (din 1 octombrie 2026, în noul sistem TollRo). Nu este nevoie să tipărești nimic - camerele ANPR verifică automat valabilitatea pe baza numărului de înmatriculare.

Ce date trebuie să introduci pentru a verifica rovinieta

Verificarea rovinietei se face în principal după numărul de înmatriculare al vehiculului. Introdu numărul complet de înmatriculare în formatul standard românesc (exemplu: B 123 ABC pentru București sau CJ 01 XYZ pentru Cluj) în câmpul de verificare de mai sus.

Verificarea este gratuită, instantă și poate fi efectuată de oricâte ori vrei, fără cont.

Pe unele site-uri, s-ar putea să ai nevoie și de numărul de șasiu.

Cât sunt amenzile

Dacă circuli pe drumurile naționale, europene sau pe autostrăzile din România fără o rovinietă valabilă, riști să primești o amendă usturătoare. Plata taxei de drum este obligatorie, iar lipsa acesteia este considerată contravenție. Valoarea sancțiunii depinde de categoria vehiculului, așa că amenda pentru un autoturism poate fi diferită de cea pentru un camion.

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Potrivit legislației în vigoare de la 1 octombrie 2026, amenda pentru lipsa rovinietei valabile diferă în funcție de categoria vehiculului și, în cazul autoturismelor, de norma de poluare. Pentru un autoturism, sancțiunea poate ajunge până la 1.320 de lei.

Pentru autoturisme, amenzile sunt stabilite în funcție de tipul de motorizare și norma Euro:

În cazul vehiculelor de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de cel mult 3,5 tone, amenda este cuprinsă între 1.042 și 2.084 de lei pentru vehiculele electrice și între 1.158 și 3.008 lei pentru cele cu motor termic, în funcție de norma de poluare.

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