Cum verifici online dacă ai rovinietă după implementarea noului sistem TollRo. Cât de mari sunt amenzile pentru lipsa rovinietei

Autor: Daniel Groza
Marti, 10 Noiembrie 2026, ora 13:53
647 citiri
Cum verifici online dacă ai rovinietă după implementarea noului sistem TollRo. Cât de mari sunt amenzile pentru lipsa rovinietei
Plata rovinietei este obligatorie /DRDP Timişoara

Rovinieta este obligatorie pentru circulația pe drumurile naționale, europene și autostrăzile din România, iar lipsa unei taxe de drum valabile poate atrage amenzi de până la 1.320 de lei pentru autoturisme. Șoferii pot verifica online dacă rovinieta este activă, ce date trebuie să introducă pentru verificare și care sunt sancțiunile aplicate în 2026.

Din 1 octombrie 2026 rovinietele se emit în noul sistem CNAIR (TollRo), iar registrul public CNAIR (erovinieta.ro/vgncheck) nu funcționează din 7 octombrie 2026, arată Stirile ProTV.

Pentru verificarea rovinietei se urmează câțiva pasi simpli pe site-ul erovinieta.net:

- Completează câmpul “Număr Auto” cu numărul de înmatriculare (ex: B123ABC).

- Introdu numărul de identificare (seria de șasiu) din certificatul de înmatriculare.

- Click pe butonul de verificare: întrebăm emitentul autorizat și căutăm în comenzile eRovinieta (și în registrul public CNAIR, când este disponibil).

- Primești informații despre valabilitatea rovinietei, categoria și perioada de valabilitate.

Rovinieta electronică devine valabilă imediat după confirmare și este înregistrată automat în sistemul CNAIR (din 1 octombrie 2026, în noul sistem TollRo). Nu este nevoie să tipărești nimic - camerele ANPR verifică automat valabilitatea pe baza numărului de înmatriculare.

Ce date trebuie să introduci pentru a verifica rovinieta

Verificarea rovinietei se face în principal după numărul de înmatriculare al vehiculului. Introdu numărul complet de înmatriculare în formatul standard românesc (exemplu: B 123 ABC pentru București sau CJ 01 XYZ pentru Cluj) în câmpul de verificare de mai sus.

Verificarea este gratuită, instantă și poate fi efectuată de oricâte ori vrei, fără cont.

Pe unele site-uri, s-ar putea să ai nevoie și de numărul de șasiu.

Cât sunt amenzile

Dacă circuli pe drumurile naționale, europene sau pe autostrăzile din România fără o rovinietă valabilă, riști să primești o amendă usturătoare. Plata taxei de drum este obligatorie, iar lipsa acesteia este considerată contravenție. Valoarea sancțiunii depinde de categoria vehiculului, așa că amenda pentru un autoturism poate fi diferită de cea pentru un camion.

Potrivit legislației în vigoare de la 1 octombrie 2026, amenda pentru lipsa rovinietei valabile diferă în funcție de categoria vehiculului și, în cazul autoturismelor, de norma de poluare. Pentru un autoturism, sancțiunea poate ajunge până la 1.320 de lei.

Pentru autoturisme, amenzile sunt stabilite în funcție de tipul de motorizare și norma Euro:

În cazul vehiculelor de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de cel mult 3,5 tone, amenda este cuprinsă între 1.042 și 2.084 de lei pentru vehiculele electrice și între 1.158 și 3.008 lei pentru cele cu motor termic, în funcție de norma de poluare.

Răspunsul lui Radu Miruță după ce actualul ministru al Transporturilor a reclamat un sabotaj privind tunelul Momaia: ”Au întârziat datul drumului ca să-i ofere ofrandă”
Răspunsul lui Radu Miruță după ce actualul ministru al Transporturilor a reclamat un sabotaj privind tunelul Momaia: ”Au întârziat datul drumului ca să-i ofere ofrandă”
Radu Miruță, cel care a condus, ca interimar, Ministerul Transporturilor înainte de instalarea Guvernului Niculescu, îl contrazice pe actualul ministru, Ștefan Ovidiu Popa, în privința...
Curs BNR, 10 noiembrie 2026. Euro se menține aproape de maximul istoric. Cât valorează dolarul, lira și francul elvețian
Curs BNR, 10 noiembrie 2026. Euro se menține aproape de maximul istoric. Cât valorează dolarul, lira și francul elvețian
Euro a crescut marți, 10 noiembrie, la 5,3443 lei, de la 5,3426 lei în ședința precedentă, potrivit cursului oficial anunțat de Banca Națională a României (BNR). Moneda europeană rămâne...
#rovinieta, #tollro, #verificare online, #Amenzi , #rovinieta
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali si Mirel Radoi au batut palma! "Nasule, te ajut cu ce pot!"
Adevarul.ro
"N-ati facut nimica, sunteti niste nulitati!" Fata intunecata a lui Steve Jobs, povestita de o fosta angajata romanca de la Apple
DigiSport.ro
Giovanni Becali, dezvaluiri despre Gica Hagi "la balerine"

Fără Filtru Ep. 104 - Rogobete a descoperit cât de greu te programezi la un spital de stat

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. TrevIQ | Analiz[ rezultate trimestriale (T3 2026). Prețul petrolului compensează scăderea producției
  2. TrevIQ | Raport de inițiere – sumar. Ciclul de achiziții se închide, urmează testul marjei
  3. Cum verifici online dacă ai rovinietă după implementarea noului sistem TollRo. Cât de mari sunt amenzile pentru lipsa rovinietei
  4. Curs BNR, 10 noiembrie 2026. Euro se menține aproape de maximul istoric. Cât valorează dolarul, lira și francul elvețian
  5. Construcții blocate pe Autostrada Moldovei. Segmentul Pașcani–Suceava nu a intrat în etapa de implementare. Lipsa finanțării prin SAFE blochează proiectarea
  6. Cernavodă rămâne cu ambele reactoare oprite. Repornirea Unității 2, amânată, în timp ce reparațiile la Unitatea 1 ar putea dura încă patru zile
  7. Reguli noi pentru rezervarea locurilor la Ryanair. Ce se modifică atunci când cumperi bilet
  8. Neglijența umană, posibilă explicație pentru noua oprire de la Cernavodă. România a rămas fără 600 MW
  9. Un gigant energetic grec pregătește investiții de 1,3 miliarde de euro în România. 60% din bugetul regional ar urma să ajungă aici
  10. Rheinmetall a achitat integral cele 138 de milioane de euro pentru Șantierul Naval Mangalia. Contractul a fost semnat, dar mai sunt necesare avize