"Dacă am fi știut unde vom ajunge, nu ne-am fi luat casă” Probleme mari pentru Roxana Ciuhulescu

Roxana Ciuhulescu trece prin momente mai puțin plăcute, confruntându-se cu probleme de ordin financiar.

Vedeta tv a avut cheltuieli mari cu operația la coloană a fiicei ei și nu a primit niciun ajutor din partea fostului soț, care este tatăl copilului.

Mihai Ivănescu nu a vrut nici măcar să-i cumpere o rochie fiicei sale. „Ana a ieșit Miss Popularitate, nu mai avem loc de coroniță și de banderolă. E recuperată cam 80 la sută, nu total. La o operație pe coloană durează ceva până își revine. Are voie să facă doar înot. Cu mersul e ok.

Taică-su o mai sună, îi mai dă mesaje. Doar atât! I-a cerut să-i cumpere o rochie pentru banchet, dar nu a vrut. Nu i-a luat nimic. I-a transmis să-i ia maică-sa, că el plătește pensia alimentară. E sub orice critică”, a declarat Roxana Ciuhulescu pentru cancan.ro.

Roxana a dezvăluit și că are probleme cu unul dintre genunchi, dar că deocamdată nu-și permite să se opereze. „Eu tot timpul voi avea probleme cu genunchiul, până nu mă operez, nu scap de ele. Anul acesta a fost unul extrem de greu, am avut cheltuieli mari cu Ana, cu operația, tratamentul, recuperarea. Doar un RMN ne-a costat 1000 de euro. Dacă anul trecut am fi știut că până la urmă vom ajunge să o operăm, nu ne-am fi luat casă”, a spus vedeta TV.

