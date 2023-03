Replica unei actrițe din Teambuilding pentru criticile lui CTP: ”E subcultură? Oh my God, noi suntem niște oameni culți”

Actrița Roxana Condurache, interpreta moldovencei Andreea din filmul „Teambuilding”, le-a oferit o replică dură contestatarilor producției, în frunte cu jurnalistul Cristian Tudor Popescu.

„Părerea mea e că românii sunt prefăcuți, ipocriți și nu vor să recunoască în ce lume trăim, cum vorbim noi, de fapt, atunci când nu este o cameră pe noi sau când nu ne filmăm cu filtre pe Instagram. În România se înjură foarte mult, se înjură ca la ușa cortului.

Eu am auzit așa niște înjurături inventate la cald, de îți vine să le și aplauzi. Deci, hai să nu ne mai dăm pe după deget! Oh my God, noi suntem niște oameni culți, citim! Uitați-vă în trending, pe YouTube, ca să vedeți ce melodii sunt! Nu o să vezi discutându-se vreun Cioran sau un podcast cu Cărtărescu. O să vezi altceva și ăia suntem noi, aia e România!”, a declarat Roxana Condurache pentru Click!.

„Ce a zis domnul Cristian Tudor Popescu? E subcultură?! E, hai să nu, hai să ne trezim! Asta e realitatea, ăștia suntem noi! Hai să nu ne mai prefacem că nu mai avem timp și acum oricum în trending e să fim reali, să fim autentici!

Recunoașteți că mai înjurați din când în când și vă face plăcere. Îl mai dai așa pe unul că nu ți-a răspuns la mesaj și ce bine te simți, gata te-ai răcorit!

Filmul Teambuilding chiar e super tare, l-am văzut de 5 ori, nu m-am plictisit, m-am distrat, am râs, am fost cu prietenii mei. Mama, în schimb, a fost puțin șocată, s-a rușinat. Mama e femeie rușinoasă. Ea nu știe că bărbații fac anumite lucruri.

Doamne ferește, cum să se întâmple așa ceva, că pe vremea ei la serviciu se muncea, erau jumătate la țigară, jumătate la muncă. Ea trăiește într-o bulă, noi trăim în realitate, în junglă!”, a mai spus actrița.