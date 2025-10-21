Roxana Hulpe, dezvăluiri despre aspectele neștiute ale vieții de mamă: „Nu câștig toate bătăliile”

Roxana Hulpe a împărtășit recent pe Facebook o părere sinceră despre provocările vieții de mamă și carieră, dezvăluind cum încearcă să găsească echilibrul între responsabilitățile profesionale și timpul petrecut alături de fiica ei.

„Nu câștig toate bătăliile pe care le duc: uneori cu mine, alteori cu cei din jur și nici măcar nu le aleg. Am renunțat să fac asta. Știți ce fac? Mă bucur, ori când nu e de bucurat, le trăiesc pur și simplu cum vin și uneori mă rog să fie cum e acum, că tare bine e”, a scris Roxana în debutul postării.

Jurnalista de la Pro TV a povestit și un moment dificil alături de fiica ei, Zora: „Azi am pierdut o luptă. Am încercat să ajung repede acasă, nu mi-a ieșit, iar la somn copilul mi-a spus că nu-i place de mine. Așa sec și direct. Am întrebat-o de ce? Iar răspunsul a fost cât se poate de logic și coerent: pentru că melgi toată ziua la selviciu.” Roxana a recunoscut că a înțeles perfect sentimentele micuței, chiar dacă au fost greu de acceptat: „O cred și o înțeleg. Și mie îmi e greu fără ea, dar îmi place și ce fac la muncă. I-am zis și asta, la fel de simplu și direct. Apoi ne-am îmbrățișat. Nu știu nici dacă e bine, nici dacă e foarte rău. M-am bucurat că mi-a zis, înseamnă că am făcut ceva bine. Și cred că e cum trebuie să fie. Și încerc să nu mă învinovățesc mai tare decât o fac deja.”

În încheiere, Roxana Hulpe a transmis un mesaj de echilibru și perseverență: „Azi nu mi-a ieșit, încerc mai bine mâine.”

Postarea ei a strâns numeroase reacții din partea urmăritorilor, mulți apreciind autenticitatea și emoția cu care jurnalista a descris provocările unei mame moderne.

„Bucură-te de toate vorbele și momente cu ea, pentru că timpul zboară și azi mâine zboară și ea, pentru o iubire, pentru un vis …Sunt convinsă că a visat frumos.”, a comentat o fană. „Ești cea mai bună mamă pe care putea să o aibă EA!!! Așa e fiecare mama care are gândul la copilul ei, care face tot ce poate să îi asigure nevoile, care își face timp să vorbească, să se joace. Nu le putem da totul, dar deja le-am dat sufletul și inima noastră! Îmbrățișări!”, a mai spus altcineva.

Cine este Roxana Hulpe

Roxana Hulpe este prezentatoare și reporter la Știrile Pro TV și este căsătorită din 2023 cu Bogdan Rădulescu, manager la festivalurile Untold și Neversea. În februarie 2023, cuplul a devenit părinții unei fetițe, Zora, despre care Roxana spunea la momentul respectiv:

„Zora, fetița răsăritului de nota 10, ne-a făcut cea mai mare bucurie a lumii. A adus soarele odată cu ea, ieri, pe 1 februarie, și ne-a luminat inimile. Dumnezeu ne-a trimis o minune și îi mulțumim pentru toată dragostea aceasta nespus de mare pe care o simțim eu și soțul meu, dar și familiile noastre și prietenii. Este minunea care din primele ore ne-a trecut printr-un carusel de emoții atât, atât de intense și e doar începutul. Mi-am dorit doar să vină sănătoasă și le mulțumesc tuturor oamenilor care știu că s-au rugat alături de noi. Le mulțumesc și medicilor cu ajutorul cărora a venit pe lume micuța gălăgioasă și minunată.”

