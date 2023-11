Momente cumplite pentru una dintre cele mai îndrăgite vedete Pro TV FOTO

Roxana Hulpe, devenită și Rădulescu după căsătorie, trece prin momente grele, cauzate de pierderea unei persoane dragi ei.

Îndrăgita prezentatoare a știrilor Pro TV din weekend a primit vestea decesului bunicii ei, care a murit la puțin timp după ce aceeași tragedie s-a întâmplat cu bunicul.

„Am fost copil atât timp cât mâinile bunicilor m-au mângâiat ori de câte ori am cerut sau nici măcar n-am știut că vreau. Am fost copil până când știam că sun la Copru, chiar și-n momentele grele, iar bunica avea o vorbă bună. Am fost copil până azi când s-a dus și ea, așa, să ne învețe încă o lecție mare: oamenii care trăiesc o viață împreună și se prețuiesc atât de tare nu pot unul fără altul. În primăvară bunicul a lăsat cel mai mare gol, bunica n-a mai vrut și n-a mai putut, a ales să-i fie aproape bunicului în împărăția lui Dumnezeu. Când n-au mai avut putere să ne fie tot, au ales să ne vegheze tot împreună, amândoi, cum au făcut-o mereu. Așa sunt oamenii mari. Vă mulțumesc și pentru această lecție mare despre împreună și dragostea necondiționată! Dumnezeu să vă primească sufletele în lumina Lui! Cu dragoste, nepoțica voastră!”, a scris Roxana Hulpe pe Instagram.

