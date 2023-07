Vedeta știrilor Pro TV care a slăbit 40 de kilograme în cinci luni FOTO

Una dintre vedetele știrilor Pro TV a suferit o transformare spectaculoasă în ultimele luni, reușind să dea jos 40 de kilograme.

Roxana Hulpe, prezentatoarea știrilor Pro TV în weekend, a născut

După naștere, vedeta a mărturisit că avea aproape 100 de kg, dar a reușit să ajungă la 60, în aproximativ cinci luni, fără prea mari eforturi.

„În ziua în care am născut am avut 98 de kg, enorm, plecasem de la 55. Acum am ajuns la 60 de kg și mă simt excelent. Nu regret niciun kilogram, m-am bucurat în sarcină de tot și toate. Nu am ținut niciun regim acum, pur și simplu s-au dus rând pe rând. Corpul știe ce are de făcut.

Am revenit doar la jurnal în weekend, sâmbăta și duminica. Partea cu terenul am mai amânat-o puțin, așa că în timpul săptămânii sunt cu ea. Mi-a lipsit munca, mi-a fost dor de știri, de colegi și telespectatori. E important echilibrul acesta profesional/personal. Nu suntem doar mame, suntem și ceea ce am construit înainte de a da viață. Trebuie să avem grijă și de partea aceasta”, a declarat Roxana Hulpe

