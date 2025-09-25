Roxana Ionescu, detalii neștiute despre începutul carierei în televiziune și popularitate: „Așa a început povestea mea”

A renunțat la televiziune de ani buni, dar prezența ei continuă să aibă ecou în rândul fanilor. Roxana Ionescu trăiește azi într-un ritm diferit, între antreprenoriat, proiecte personale și liniștea din Timișoara.

Fosta asistentă TV a renunțat la celebritate pentru un drum care o împlinește altfel, chiar dacă din acest parcurs nu au lipsit nici momentele dificile. Alături de Tinu Vidaicu, partenerul care o surprinde zilnic și o învață să vadă viața cu mai multă răbdare, și-a găsit echilibrul și pacea interioară departe de lumina reflectoarelor.

„E o poveste interesantă. Totul a început când mama mea m-a înscris la un concurs de Miss din cadrul emisiunii Babilonia de la Antena 1, acolo am avut și o probă de dans, iar la două, trei luni după câștigarea concursului, părinții mei au primit un telefon dacă e OK să merg la un casting pentru echipa de balet de la Ciao Darwin. Am mers, am luat castingul − Catrinel Sandu era parte din juriul care alegea fetele − și așa a început povestea mea în televiziune. Să termin frumos, cum ați spus și voi, așa a fost scris în stele, dar și cu puțină influență din partea părinților“, povestește Roxana despre începutul carierei sale într-un interviu pentru Viva!

Cum a gestionat popularitatea

Popularitatea și presiunea apariției constante în fața publicului nu au fost niciodată gestionate singure. Roxana recunoaște că sprijinul părinților a fost esențial: „M-am gândit la asta și am încercat să îmi dau seama ce a fost cel mai greu de gestionat. Sincer, cred că am avut noroc, în perioada aia, cu susținerea părinților, care au fost mereu deschiși și mi-au arătat valorile vieții, cu faptul că eram foarte mică și nu realizam ce mi se întâmplă. Cred că mai târziu, când au apărut paparazzii, a fost mai greu, dar le-am luat așa cum au venit.“

Experiența celebrității timpurii a modelat-o, dar nu a schimbat-o fundamental: „Aici, tot meritul este al părinților, fără să exagerez. Mi-au explicat frumos tot ce trăiam și mereu m-au susținut, mi-au dat permanent exemple și m-au făcut să înțeleg că a rămâne om este cel mai important. Acum mă mândresc cu prieteni din copilărie care nu s-au speriat și au rămas cu mine, chiar dacă au mai apărut și ei prin presă. Nu este frumos să te lauzi, dar chiar simt că am fost cu picioarele pe pământ, umană, și că am știut să mă bucur de tot.“

Privind în urmă, Roxana remarcă atât continuitatea, cât și evoluția sa personală. Chiar dacă propuneri de revenire la TV au existat, ea nu simte nevoia să revină, decât dacă proiectul ar corespunde cu valorile și gusturile sale: „Așa este, au fost propuneri, dar nu am simțit că asta îmi doresc să fac. Nu vizualizez exact proiectul pentru care m-aș întoarce, dar știu că trebuie să fie o emisiune de divertisment, curată, cum îmi place să spun.“

