Roxana Mînzatu, despre acuzațiile privind casa în care locuiește: „Doriți să îmi creați un profil. Vin dintr-o familie săracă”

Roxana Mînzatu, propunerea României pentru funcția de comisar european, a făcut mai multe precizări cu privire la locuința sa, în urma audierilor din Parlament, fiind vizată de o anchetă jurnalistică a SNOOP.RO. Publicația a arătat că Mînzatu locuiește într-o clădire monument istoric, care a fost extinsă fără autorizație. Social-democrata a susținut că acum locuința este intabulată și a fost declasată.

„Este vorba despre locuința în care m-am născut, în care mama mea stă din 1974. O casă de 60 de metri pătrați, în care am trăit până la 30 și ceva de ani. Noi am fost chiriași, părinții mei au fost chiriași la stat. Eu m-am născut chiriaș la stat în 1980 în această locuință de 60 de metri pătrați, în această locuință a murit fratele meu. M-am căsătorit, după 30 de ani am preferat să facem toate demersurile să rămânem acolo și nu să ne mutăm altundeva. Locuiesc deci în casa, cu curte colectivă, cu alte șapte familii, în care m-am născut. Despre un astfel de imobil vorbim, singura locuință pe care am avut-o vreodată. (...) Dacă vreți să îmi faceți profilul, că vin dintr-o familie săracă”, a explicat Roxana Mînzatu, chestionată de jurnaliști.

Minzatu a mai precizat că familia sa a încercat să cumpere locuința de mai mult timp: „A fost solicitată spre cumpărare încă de când trăia tatăl meu, încă din 1996, tata a murit în 2004, a făcut nenumărate solicitări de cumpărare la RIAL, entitatea din Brașov care deținea acest imobil, pentru că el cădea pe noi. Ploua. Nimeni nu a făcut niciodată nicio reparație la acest imobil, este o fostă șură, un cap de clădire care era impropriu locuirii. Dar astea au fost condițiile, mama a fost femeie de serviciu, tata șofer. În această familie m-am născut, în această casă m-am născut, aici trăiesc în continuare”.

Întrebată cu privire la autorizația de construire, Roxana Mînzatu a subliniat că soțul său a obținut documentele necesare intabulării.

„Soțul meu a preluat toate demersurile cu privire la cumpărare. A durat. Am achiziționat-o în 2009, la câțiva ani distanță am extins-o. Trei dormitoare avea, trei are și acum. Trăim trei adulți acolo. Am făcut această modernizare. Soțul s-a ocupat și de depunerea de intabulare a acestei clădiri. Undeva în perioada 2012-2013 a intabulat-o. (...) Este scoasă de la monumente istorice prin procedura legală”, a mai spus Mînzatu.

Roxana Mînzatu a mai explicat că monument istoric este clădirea din față, însă nu locuiește în acea clădire.

Acuzații privind clădirea în care locuiește

Precizările făcute de Roxana Mânzatu vin în contextul unei anchete jurnalistice publicată de SNOOP.ro, care arată că locuința achiziționată de Roxana Mînzatu este amplasată într-o curte care figurează la „ansambluri și monumente istorice nominalizate în LMI 2004”.

De asemenea, potrivit anchetei, locuința a fost extinsă, însă fără o autorizație. Cei doi soți au admis lipsa autorizației de construcție, însă nu au refuzat să pună la dispoziție un document care să ateste declasificarea clădirii monument istoric.

Într-un răspuns, în cadrul investigației de presă, Roxana Minzatu a precizat și că nu a beneficiat de un preț preferențial la achiziția imobilului, care a avut loc în 2009, an în care devenit subprefect.

Potrivit legii, declasarea unei clădiri monument istoric poate fi cerută de proprietar sau poate fi declanșată din oficiu în unele situații:descărcarea de sarcină arheologică, în cazul siturilor arheologice, conform avizului Comisiei Naționale de Arheologie; dispariția monumentului istoric sau constatarea pierderii calității de monument istoric a imobilului.

