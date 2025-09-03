Roxana Nemeș, detalii despre greutatea acumulată în sarcină. Vedeta se pregătește să aducă pe lume gemeni: „Nu mi-am făcut griji”

Roxana Nemeș traversează o perioadă plină de emoții, pregătindu-se să devină mamă pentru prima dată. Vedeta este cu atât mai încântată încât va avea gemeni: o fetiță și un băiețel.

Recent, artista a oferit noi detalii despre sarcina sa pe Instagram, împărtășind fanilor cum decurge această etapă din viața ei. Mulți dintre urmăritorii ei au fost curioși și despre greutatea pe care o acumulează în această perioadă.

„Nu mi-am făcut deloc griji din punctul ăsta de vedere. La cât de mult ne-am dorit… M-am bucurat de sarcină și știu că după voi da jos kilogramele acumulate”, a explicat Roxana Nemeș.

Drumul până la această veste fericită nu a fost unul ușor. Roxana și soțul său, Călin Hagima, au trecut prin ani de încercări și tratamente, păstrând mereu speranța vie. Artista a povestit pe canalul său de YouTube despre momentele dificile prin care a trecut: patru proceduri de fertilizare in vitro, două inseminări și numeroase investigații medicale desfășurate pe parcursul mai multor ani.

„Acum cinci ani, eu și soțul meu am început să ne dorim foarte mult un bebe. Am început să lucrăm la asta, nu s-a întâmplat nimic. După un an de zile când am văzut că nu se întâmplă pe cale naturală și nu vrea să apară bebe, am zis să ne interesăm (…) Nu a ieșit nimic rău, însă nu se întâmpla să vină minunea noastră (…) Am descoperit că am endometrioză (…) Am făcut în 2021, în pandemie, prima intervenție in vitro (….) Mi-a recomandat doctorul să mai fac (…) Am făcut din nou fertilizare in vitro, însă din nou eșec total, asta anul trecut. Am mai încercat un an pe cale naturală (…) Ne-am făcut și niște analize genetice, care sunt de câțiva ani. Sunt mai costisitoare, într-adevăr (…) De un an de zile, mi-am luat pauză de la tot ce înseamnă concerte (…) Mi-am luat pauză să nu mai fiu pe drumuri, să nu mai fiu obosită”, a povestit cântăreața.

