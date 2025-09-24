Roxana Nemeș a născut! Artista, primele declarații după ce a adus pe lume gemeni: „Ne simțim recunoscători și binecuvântați”

Autor: Andrada Dumitrescu
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 10:26
Roxana Nemeș este însărcinată în cinci luni FOTO: Instagram/ Roxana Nemeș

Roxana Nemeș trăiește o bucurie uriașă: artista a devenit mămică de gemeni, aducând pe lume o fetiță și un băiețel. Cântăreața a împărtășit vestea cu fanii săi chiar pe rețelele sociale, publicând o fotografie emoționantă în care își ține micuții la piept și le mulțumește medicilor pentru sprijinul oferit.

„Cea mai mare binecuvântare a vieții noastre a sosit! Ne simțim recunoscători și binecuvântați pentru venirea pe lume a micuților noștri! Am simțit cel mai înălțător sentiment în momentul în care ne-am ținut copiii în brațe! O iubire pe care nu o pot exprima în cuvinte!”, a scris Roxana Nemeș, vizibil copleșită de emoție.

Drumul până la această minune nu a fost deloc ușor. Roxana și soțul ei, Călin Hagima, au așteptat ani la rând, trecând prin numeroase încercări și tratamente, fără să renunțe însă la visul de a deveni părinți. Artista a vorbit deschis pe YouTube despre provocările prin care a trecut: patru proceduri de fertilizare in vitro, două inseminări artificiale și ani de investigații medicale.

„Acum cinci ani, eu și soțul meu am început să ne dorim foarte mult un bebe. Am început să lucrăm la asta, nu s-a întâmplat nimic. După un an de zile când am văzut că nu se întâmplă pe cale naturală și nu vrea să apară bebe, am zis să ne interesăm (…) Nu a ieșit nimic rău, însă nu se întâmpla să vină minunea noastră (…) Am descoperit că am endometrioză (…) Am făcut în 2021, în pandemie, prima intervenție in vitro (….) Mi-a recomandat doctorul să mai fac (…) Am făcut din nou fertilizare in vitro, însă din nou eșec total, asta anul trecut. Am mai încercat un an pe cale naturală (…) Ne-am făcut și niște analize genetice, care sunt de câțiva ani. Sunt mai costisitoare, într-adevăr (…) De un an de zile, mi-am luat pauză de la tot ce înseamnă concerte (…) Mi-am luat pauză să nu mai fiu pe drumuri, să nu mai fiu obosită”, a povestit vedeta.

Roxana și Călin s-au căsătorit în 2021, după o relație plină de încercări, marcată inclusiv de o despărțire de aproape un an.

„Eu am luptat, și noi amândoi, am luptat foarte mult pentru familia asta. Oricine, orice îmi spunea, orice se întâmpla, eu am simțit că el e. Am fost despărțiți chiar vreun an și am zis că ne vedem de viața noastră fiecare. (…) Fiind doi berbeci, dădeam cap în cap. Când l-am cunoscut eram un copil. Nu știam să las de la mine… (…) În anul ăsta m-am gândit zi de zi la el”, a dezvăluit artista în podcastul lui Jorge.

