Roxana Nemeș se pregătește de naștere: „Iubiții mei mă vor face în curând mămică”

Autor: Andrada Dumitrescu
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 18:24
331 citiri
Roxana Nemeș este însărcinată în cinci luni FOTO: Instagram/ Roxana Nemeș

Roxana Nemeș se apropie cu pași repezi de momentul mult așteptat: nașterea gemenilor ei, un băiețel și o fetiță. Vedeta traversează ultima lună de sarcină și este vizibil emoționată și entuziasmată, pregătindu-se să își țină micuții în brațe.

Recent, Roxana a împărtășit pe rețelele sociale câteva imagini în care își etalează cu mândrie burta de gravidă, însoțite de mesaje pline de emoție.

„A venit să îmi facă și pedichiura. Ne pregătim încet, încet…”, a dezvăluit Roxana Nemeș, pe Instastory.

Artista a păstrat încă secrete numele celor doi copii, dorind să facă o surpriză fanilor.

„De 9 luni… niciodată singură! Iubiții mei bebeluși mă vor face în curând, mămică! Ce ziceți… ghiciți numele?”, a scris Roxana. Într-o nouă sesiune foto, ea a transmis și un mesaj plin de emoție: „Bun venit septembrie! Luna în care se vor naște copiii noștri. Nu știu în ce săptămână sau în ce zi aleg să vină. Dar ceea ce știu este că îi așteptam cu atâtea emoții și cu atâta dragoste!”, a adăugat vedeta pe Instagram.

În ceea ce privește modul nașterii, Roxana a explicat că optează probabil pentru cezariană, deoarece nașterea naturală ar putea fi riscantă în cazul gemenilor.

În paralel, artista a pregătit tot ce este necesar pentru venirea micuților: două paturi și diverse obiecte esențiale pentru primele zile ale bebelușilor. „Încă de când am aflat că vom avea gemeni, mi-am dorit să le ofer un început cât mai blând și apropiat de mine”, a mărturisit Roxana Nemeș pe rețelele sociale.

#roxana nemes, #nastere, #mama , #Stiri Roxana Nemes
