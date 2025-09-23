Roxana Nemeș, pregătită să își întâmpine gemenii. Cum a decorat camera copiilor: „Vă așteptăm!” VIDEO

Marti, 23 Septembrie 2025, ora 10:29
Roxana Nemeș este însărcinată cu gemeni FOTO. Instagram/ Roxana Nemeș

Roxana Nemeș se pregătește cu emoție pentru venirea pe lume a gemenilor ei și a amenajat pentru cei mici o cameră atent gândită, care să le ofere tot confortul necesar. Artista și soțul ei, Călin Hagima, sunt în culmea fericirii, mai ales că drumul până la această sarcină a fost presărat cu încercări și proceduri de fertilizare in vitro.

Vedeta a vorbit deschis despre lupta pe care a dus-o pentru a deveni mamă. „Ne doream de mulți ani. Și, tot de atâția, am făcut multe tratamente. Inclusiv de data asta. Deci da! Mă așteptam și speram!! Dar tot nu mi-a venit să cred! Am plâns ca un copil. Pe cât de greu a fost, acum mă simt atât de recunoscătoare și binecuvântată, cum nu m-am simțit niciodată!”, a mărturisit Roxana pentru click.ro. După ani de încercări și diagnosticul de endometrioză, vestea că va deveni mamă a venit ca o adevărată binecuvântare.

Roxana Nemeș a pregătit camera gemenilor

Camera gemenilor a fost concepută pentru a fi funcțională și primitoare. Spațiul include două pătuțuri pentru cei mici, un pat matrimonial pentru părinți și un colț special pentru schimbatul scutecelor. Totul este aranjat astfel încât viața de zi cu zi a familiei să fie cât mai ușoară.

Un punct de atracție al camerei este dressingul generos, cu toate hăinuțele ordonate pe umerașe, pregătite pentru fiecare zi. „Vă așteptăm. Camera voastră e pregătită”, a scris Roxana alături de un videoclip postat pe rețelele sociale, în care se poate vedea întreaga amenajare.

Cum se simte artista în sarcină

În ceea ce privește alimentația, artista a explicat că nu are pofte exagerate și că urmează un stil de viață sănătos, atent la intoleranțe și alergeni, pentru binele gemenilor ei. „Nu am pofte și nu sunt gravida care își înnebunește soțul din cauza asta. Din contră! El mă roagă nonstop să mănânc de toate și că merge să îmi ia orice/oricând. Dar eu sunt în continuare cu alimentația fără intoleranțe și fără alergii. Și vreau să fie și bebelușii mei sănătoși și atunci mă abțin, înghit în sec și aia e. Găsesc alternative. Și mănânc destul de sănătos. Ceea ce nu e rău”, a adăugat vedeta.

