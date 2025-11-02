Roxana Nemeș dezvăluie cum se descurcă în rolul de mamă de gemeni: „Nu mă așteptam să...”

Roxana Nemeș trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei. Artista a devenit mamă pentru prima dată în urmă cu aproape o lună și radiază de fericire. Pe 22 septembrie, ea a adus pe lume doi copii perfect sănătoși, un băiețel și o fetiță, împlinindu-și astfel cel mai mare vis.

Pentru vedetă și soțul ei, Călin Hagima, drumul până la acest moment a fost unul lung și plin de încercări. Cei doi au luptat timp de cinci ani pentru a deveni părinți, trecând prin patru proceduri de fertilizare in vitro și o intervenție chirurgicală, după ce Roxana a fost diagnosticată cu endometrioză.

Acum, însă, toată greutatea trecutului a fost înlocuită cu bucurie și recunoștință. Roxana mărturisește că maternitatea i se potrivește perfect și că se simte în largul ei cu cei mici.

„Chiar sunt o mamă relaxată. Nu mă așteptam să fiu. Dar sunt pentru că am văzut că sunt bine și asta mi-a dat o putere foarte mare. Nu știu, zici că am făcut asta toată viața. Zici că sunt mama lor dintotdeauna. Am știut perfect ce să fac, cum să fac, iar lucrul ăsta chiar mi-a dat o liniște”, a declarat artista pentru Playtech.ro

Cum li s-a schimbat viața de familie

Vedeta spune că micuții sunt foarte cuminți, iar nopțile nedormite au devenit o normalitate plină de dragoste.

„Și când îi văd normal, de ce să fiu stresată? Nu am de ce. N-au cum să doarmă toată noaptea, că sunt bebeluși. E normal să le fie foame din trei în trei ore. Dar ne trezim, ne trezim, nu-i problema. Ne mai epuizăm din când în când, dar cu atâta dragoste o fac, încât nu simt.”

Prezentă recent la premiera filmului Cursa, Roxana a povestit că i-a fost greu să se despartă chiar și pentru câteva ore de copii: „Am o doamnă asistentă extrem de drăguță, în care am încredere și i-am lăsat. Dar sunt cu sufletul la gură. Mi-e dor de ei de când am ieșit pe ușă, deci nu mai pot.”

Călin Hagima, soțul artistei, se bucură la rândul lui de noul rol de tată și se implică activ în tot ce ține de îngrijirea bebelușilor. Iar despre o posibilă extindere a familiei, Roxana spune cu zâmbetul pe buze că cei doi gemeni sunt suficienți: „De-abia am născut. Este totul perfect, mulțumim lui Dumnezeu, dar cred că ne oprim aici. Să vedem ce vrea Doamne Doamne!”

