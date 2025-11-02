Roxana Nemeș dezvăluie cum se descurcă în rolul de mamă de gemeni: „Nu mă așteptam să...”

Autor: Andrada Dumitrescu
Duminica, 02 Noiembrie 2025, ora 21:00
213 citiri
Roxana Nemeș dezvăluie cum se descurcă în rolul de mamă de gemeni: „Nu mă așteptam să...”
Roxana Nemeș este însărcinată cu gemeni FOTO. Instagram/ Roxana Nemeș

Roxana Nemeș trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei. Artista a devenit mamă pentru prima dată în urmă cu aproape o lună și radiază de fericire. Pe 22 septembrie, ea a adus pe lume doi copii perfect sănătoși, un băiețel și o fetiță, împlinindu-și astfel cel mai mare vis.

Pentru vedetă și soțul ei, Călin Hagima, drumul până la acest moment a fost unul lung și plin de încercări. Cei doi au luptat timp de cinci ani pentru a deveni părinți, trecând prin patru proceduri de fertilizare in vitro și o intervenție chirurgicală, după ce Roxana a fost diagnosticată cu endometrioză.

Acum, însă, toată greutatea trecutului a fost înlocuită cu bucurie și recunoștință. Roxana mărturisește că maternitatea i se potrivește perfect și că se simte în largul ei cu cei mici.

„Chiar sunt o mamă relaxată. Nu mă așteptam să fiu. Dar sunt pentru că am văzut că sunt bine și asta mi-a dat o putere foarte mare. Nu știu, zici că am făcut asta toată viața. Zici că sunt mama lor dintotdeauna. Am știut perfect ce să fac, cum să fac, iar lucrul ăsta chiar mi-a dat o liniște”, a declarat artista pentru Playtech.ro

Cum li s-a schimbat viața de familie

Vedeta spune că micuții sunt foarte cuminți, iar nopțile nedormite au devenit o normalitate plină de dragoste.

„Și când îi văd normal, de ce să fiu stresată? Nu am de ce. N-au cum să doarmă toată noaptea, că sunt bebeluși. E normal să le fie foame din trei în trei ore. Dar ne trezim, ne trezim, nu-i problema. Ne mai epuizăm din când în când, dar cu atâta dragoste o fac, încât nu simt.”

Prezentă recent la premiera filmului Cursa, Roxana a povestit că i-a fost greu să se despartă chiar și pentru câteva ore de copii: „Am o doamnă asistentă extrem de drăguță, în care am încredere și i-am lăsat. Dar sunt cu sufletul la gură. Mi-e dor de ei de când am ieșit pe ușă, deci nu mai pot.”

Călin Hagima, soțul artistei, se bucură la rândul lui de noul rol de tată și se implică activ în tot ce ține de îngrijirea bebelușilor. Iar despre o posibilă extindere a familiei, Roxana spune cu zâmbetul pe buze că cei doi gemeni sunt suficienți: „De-abia am născut. Este totul perfect, mulțumim lui Dumnezeu, dar cred că ne oprim aici. Să vedem ce vrea Doamne Doamne!”

Loredana Groza dezvăluie secretele care o mențin în formă la 55 de ani: „Nu am timp să fac nimic altceva”
Loredana Groza dezvăluie secretele care o mențin în formă la 55 de ani: „Nu am timp să fac nimic altceva”
La 55 de ani, Loredana Groza impresionează nu doar prin cariera impresionantă, ci și prin energia și forma fizică de invidiat. Recent, după concertul său „Măiastra”, de la Sala...
Florin Dumitrescu, mesaj emoționant de ziua soției sale: „Avem câțiva munți mutați împreună”
Florin Dumitrescu, mesaj emoționant de ziua soției sale: „Avem câțiva munți mutați împreună”
Cristina, soția lui Florin Dumitrescu, își sărbătorește vineri, 31 octombrie, ziua de naștere, împlinind 42 de ani. Cu această ocazie, juratul de la MasterChef a transmis un mesaj...
#roxana nemes, #roxana nemes copii, #stiri vedete , #stiri vedete
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Un cunoscut istoric condamna aparitia versurilor legionare in Catedrala Neamului: "Nu este o scapare". Reactia Patriarhiei
a1.ro
Ana Bodea, dezvaluiri dureroase despre problemele de sanatate din perioada in care era balerina. "Avea 28 kilograme la 15 ani"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Roxana Nemeș dezvăluie cum se descurcă în rolul de mamă de gemeni: „Nu mă așteptam să...”
  2. O cercetătoare în sănătatea intestinului și cancer a împărtășit alimentele pe care le consumă pentru a-și reduce riscul de boli
  3. Nopțile mai lungi și vremea rece ne pot afecta starea de spirit. 5 trucuri pentru a combate depresia sezonieră
  4. Fără folie alimentară sau aluminiu: metoda japoneză care prelungește prospețimea legumelor și menține frigiderul ordonat, cu aproape zero risipă
  5. Aplicația care ar putea inversa îmbătrânirea creierului. „Este prima dată când o intervenție nemedicamentoasă reușește acest lucru”
  6. Trei zodii care atrag banii între 3 și 9 noiembrie
  7. Hărțuitorul Andrei Măruță pare că și-a găsit o nouă „pasiune”. „Ești foarte frumoasă, Simona!”
  8. Horoscop zilnic. Duminică, 2 noiembrie. Zodia care se confruntă cu gelozia partenerului
  9. Bancul zilei: Ce se întâmplă când ai nevastă rea de gură
  10. Povestea unuia dintre cele mai fascinante castele din România. Frumusețea și legendele sale atrag anual sute de mii de turiști din întreaga lume