Eliminată de la Survivor și umilită în direct la TV: ”Păr blond și ochi frumoși, atât. Dacă nu ești bună de nimic...”

Roxana Nemeș este una dintre vedetele eliminate încă de la primele ediții ale show-ului de televiziune Survivor All Stars.

Astfel, Faimoșii au pierdut-o rapid pe Roxana Nemeș, care a părăsit Republica Dominicană din motive medicale.

„Sunt foarte emoționată, mă țin foarte tare ca să nu lăcrimez, pentru că am iubit experiența Survivor și am iubit experiența Survivor All Stars. A fost o onoare și o mândrie să fiu aici printre cei mai buni și vă mulțumesc din suflet tuturor. Mi-am promis mie și familiei mele că nu o să fac rabat la sănătate”, a spus Roxana Nemeș. „A plecat cea mai sexy”, a comentat, cu părere de rău, colegul de echipă Jador.

Întoarsă în țară, Roxana Nemeș a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la ProTV, unde s-a confruntat cu un atac neașteptat din partea lui Cristi Mitrea.

”Nu înțeleg de ce mergem la un concurs All Stars, dacă nu putem ajuta cu nimic, dimpotrivă, încurcăm și mai suntem și ironici. Nu crezi că mai bine era altcineva în locul tău, care aducea beneficii echipei? Te duci bolnavă, accidentată”, a spus Cristi Mitrea.

„Nu eu am făcut castingul și nu m-am dus bolnavă, sunt sănătoasă. Întrebarea mea este de unde până unde comentezi tu, care nu ai fost la Survivor?”, a răspuns Roxana Nemeș.

„Dacă nu ești bună de nimic, de ce te duci? Ce legătură are concursul cu tine? Tu nu ai nicio abilitate. Nu ai făcut nimic pe traseu. Păr blond și ochi frumoși, atât”, a completat cunoscutul luptător de MMA.