Ce spune Roxana Nemeș despre întoarcerea pe scenă, după ce a născut gemeni: „Momentele acestea sunt extrem de importante”

Roxana Nemeș traversează una dintre cele mai frumoase etape din viața ei, după ce a devenit mamă de gemeni în urmă cu câteva săptămâni. Fericită și plină de energie, artista și-a făcut apariția recent la un eveniment monden, alături de soțul ei, pentru a-și susține partenerul implicat în proiect.

Chiar dacă fizic a fost prezentă, gândul ei era mereu acasă, alături de cei doi micuți, pe care îi urmărea cu atenție prin intermediul camerei video. Întrebată despre planurile ei de revenire pe scenă, Roxana a mărturisit că pentru moment prioritatea ei sunt gemenii și timpul petrecut cu ei.

„Aaaaa... mai așteptăm puțin, pentru că vreau să-mi petrec timpul non-stop cu ei, vreau să fim non-stop cu ei. Nu, nici înainte de naștere nu mă gândeam că mă voi întoarce mai repede pe scenă. Mi-am dorit acest timp cu ei și îmi doresc, și voi fi prezentă 100%, forever lângă ei”, a explicat ea pentru Spynews.ro.

Artista a dezvăluit și perioada aproximativă în care va reveni la activitatea muzicală, precizând că primul an din viața copiilor va fi dedicat în totalitate lor.

„La un moment dat, normal, am să mă întorc pe scenă. Dar probabil că peste un an. Vreau să fiu lângă ei, momentele acestea sunt extrem de importante. (...) Zici că sunt mamă dintotdeauna. Mama lor dintotdeauna.”

Primele dezvăluiri despre viața de mamă a doi copii

La scurt timp după ce a devenit mamă pentru prima dată, Roxana Nemeș a împărtășit și primele impresii despre rolul de părinte și cât de dificil i-a fost să ajungă în acest punct al vieții sale. Vedeta a recunoscut că a trăit momente de panică în primele luni de sarcină.

„Primele trei luni cred că au fost mai grele pentru că am fost eu foarte panicată. Am fost panică în tunel, mi-era frică de orice și atunci am zis mai bine stau eu acasă pe canapea. Eu care sunt mereu agitată și super activă nu-mi venea să cred că pot să fac asta, dar mi-am dorit atât de mult să fie totul bine încât am zis nu contează altceva, toate vor veni atunci când trebuie să vină, munca mă așteaptă, toată lumea mă așteaptă, așa că sarcina e importantă acum”, a spus Roxana pentru Wowbiz.

