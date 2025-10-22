Ce spune Roxana Nemeș despre întoarcerea pe scenă, după ce a născut gemeni: „Momentele acestea sunt extrem de importante”

Autor: Andrada Dumitrescu
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 11:55
144 citiri
Ce spune Roxana Nemeș despre întoarcerea pe scenă, după ce a născut gemeni: „Momentele acestea sunt extrem de importante”
Roxana Nemeș selfie în mașină FOTO: Instagram/ Roxana Nemeș

Roxana Nemeș traversează una dintre cele mai frumoase etape din viața ei, după ce a devenit mamă de gemeni în urmă cu câteva săptămâni. Fericită și plină de energie, artista și-a făcut apariția recent la un eveniment monden, alături de soțul ei, pentru a-și susține partenerul implicat în proiect.

Chiar dacă fizic a fost prezentă, gândul ei era mereu acasă, alături de cei doi micuți, pe care îi urmărea cu atenție prin intermediul camerei video. Întrebată despre planurile ei de revenire pe scenă, Roxana a mărturisit că pentru moment prioritatea ei sunt gemenii și timpul petrecut cu ei.

„Aaaaa... mai așteptăm puțin, pentru că vreau să-mi petrec timpul non-stop cu ei, vreau să fim non-stop cu ei. Nu, nici înainte de naștere nu mă gândeam că mă voi întoarce mai repede pe scenă. Mi-am dorit acest timp cu ei și îmi doresc, și voi fi prezentă 100%, forever lângă ei”, a explicat ea pentru Spynews.ro.

Artista a dezvăluit și perioada aproximativă în care va reveni la activitatea muzicală, precizând că primul an din viața copiilor va fi dedicat în totalitate lor.

„La un moment dat, normal, am să mă întorc pe scenă. Dar probabil că peste un an. Vreau să fiu lângă ei, momentele acestea sunt extrem de importante. (...) Zici că sunt mamă dintotdeauna. Mama lor dintotdeauna.”

Primele dezvăluiri despre viața de mamă a doi copii

La scurt timp după ce a devenit mamă pentru prima dată, Roxana Nemeș a împărtășit și primele impresii despre rolul de părinte și cât de dificil i-a fost să ajungă în acest punct al vieții sale. Vedeta a recunoscut că a trăit momente de panică în primele luni de sarcină.

„Primele trei luni cred că au fost mai grele pentru că am fost eu foarte panicată. Am fost panică în tunel, mi-era frică de orice și atunci am zis mai bine stau eu acasă pe canapea. Eu care sunt mereu agitată și super activă nu-mi venea să cred că pot să fac asta, dar mi-am dorit atât de mult să fie totul bine încât am zis nu contează altceva, toate vor veni atunci când trebuie să vină, munca mă așteaptă, toată lumea mă așteaptă, așa că sarcina e importantă acum”, a spus Roxana pentru Wowbiz.

Anca Țurcașiu și-a descoperit o nouă pasiune la 55 de ani: „Mi-am luat inima-n dinți”
Anca Țurcașiu și-a descoperit o nouă pasiune la 55 de ani: „Mi-am luat inima-n dinți”
La 55 de ani, Anca Țurcașiu trăiește o perioadă plină de transformări și bucurii personale. După un divorț dificil și cu inima redeschisă pentru dragoste, cântăreața se dedică acum...
Mădălina Ghenea urmează să apară, din nou, în fața instanței în cel mai sensibil proces prin care a trecut: „Mi-a luat multă energie și liniște”
Mădălina Ghenea urmează să apară, din nou, în fața instanței în cel mai sensibil proces prin care a trecut: „Mi-a luat multă energie și liniște”
Mădălina Ghenea traversează o perioadă dificilă și extrem de importantă în viața sa. Miercuri, 22 octombrie, actrița se va prezenta în instanță pentru unul dintre cele mai sensibile...
#roxana nemes, #roxana nemes copii, #stiri vedete , #stiri vedete
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Pensiile speciale, imposibil de rapus? Expert in drept constitutional: "Nu poti decat sa le cresti, nicidecum sa le scazi". Ce e de facut
Digi24.ro
Grupare periculoasa destructurata de DIICOT: un barbat se dadea drept capitan SRI si recruta rezervisti din armata pentru misiuni
DigiSport.ro
La 86 de ani, Ion Tiriac pregateste cel mai spectaculos proiect imobiliar al sau: transforma o zona a Bucurestiului

Ep. 146 - Rusia atac asupra României

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Peștele pe care nu ar trebui să-l eviți din cauza contaminării cu mercur. Un expert face clasamentul celor mai sănătoase specii
  2. Ce spune Roxana Nemeș despre întoarcerea pe scenă, după ce a născut gemeni: „Momentele acestea sunt extrem de importante”
  3. Un cunoscut cântăreț român, acuzat de hărțuirea unei tinere de 18 ani. „S-a aplecat peste ea și a încercat să o sărute cu forța” VIDEO
  4. Anca Țurcașiu și-a descoperit o nouă pasiune la 55 de ani: „Mi-am luat inima-n dinți”
  5. Noi detalii despre starea de sănătate a lui Doru Octavian Dumitru. Actorul a fost operat de o echipă multidisciplinară
  6. Mădălina Ghenea urmează să apară, din nou, în fața instanței în cel mai sensibil proces prin care a trecut: „Mi-a luat multă energie și liniște”
  7. Horoscop zilnic. Miercuri, 22 octombrie. Zodia care primește o veste bună de la un prieten
  8. Bancul zilei: De ce un tip a sunat la Poliție
  9. Celebrul actor de comedie Doru Octavian Dumitru are probleme mari de sănătate. A anulat un spectacol și a fost dus de urgență la spital. Familia: "Rugați-vă pentru el"
  10. UE ar putea clasifica etanolul drept substanță periculoasă. Utilizarea sa în produse biocide, precum gelurile dezinfectante, ar putea fi restricționată sau chiar interzisă