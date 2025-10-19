Un fost jucător la Real Madrid a suferit un AVC, la 38 de ani

Fostul jucător al echipelor Real Madrid şi Feyenoord, Royston Drenthe, a fost spitalizat după ce a suferit un accident vascular cerebral (AVC), a anunţat duminică un grup de foşti fotbalişti olandezi şi belgieni, potrivit Reuters.

FC De Rebellen, un grup din care face parte şi Drenthe, în vârstă de 38 de ani, a anunţat pe Instagram că acesta a suferit un accident vascular cerebral vineri. „El primeşte îngrijiri medicale adecvate şi se află pe mâini bune”, se arată în postarea grupului.

„Echipa şi toate persoanele implicate speră într-o recuperare rapidă. Familia lui Royston solicită linişte şi intimitate în această perioadă, pentru a-i putea oferi sprijinul şi spaţiul necesar pentru recuperare”, se mai arată în postare.

Drenthe, care s-a retras din activitatea de fotbalist în 2023, a jucat şi în Anglia, la Everton, Reading şi Sheffield Wednesday.

