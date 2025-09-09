Business Focus: Quarterly Report 9 - transmisie online

Rusia reface o unitate de sabotaj subacvatic temută

Autor: Veronica Andrei
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 18:55
179 citiri
Rusia reface o unitate de sabotaj subacvatic temută
GUGI – o structură militară specializată care operează o flotă de nave-spion și submarine/ FOTO:X/@TiaFarris10

Rusia a reactivat una dintre cele mai temute unități de sabotaj în adâncime, potrivit unei declarații făcute de noul șef al Marinei Regale a Regatului Unit, generalul Sir Gwyn Jenkins.

Este vorba despre Direcția Principală pentru Cercetări Subacvatice – cunoscută sub acronimul GUGI – o structură militară specializată care operează o flotă de nave-spion și submarine dotate cu brațe robotizate capabile să cartografieze sau să taie cabluri subacvatice.

În prima sa intervenție publică de la preluarea funcției de First Sea Lord, generalul Jenkins a declarat că Rusia continuă să investească în flota sa de nord, în pofida războiului din Ucraina.

„Observăm desfășurarea celor mai noi submarine ale lor, dar și reactivarea capacităților GUGI”, a precizat acesta, citat de The Sun.

Președintele rus Vladimir Putin a lăudat recent capabilitățile subacvatice ale țării sale, susținând că submarinele rusești pot opera „sub gheața arctică”, fiind astfel „invizibile pe radar”. El a descris aceste platforme drept un „avantaj militar” pentru Rusia.

Într-un comentariu care a atras atenția asupra activităților GUGI, președintele rus a afirmat că cercetările „în această zonă, printre altele”, sunt deosebit de importante pentru Moscova.

Generalul Jenkins a făcut aceste declarații în contextul unui nou acord de securitate maritimă între Regatul Unit și Norvegia, în valoare de 10 miliarde de lire sterline, care prevede vânzarea a cinci fregate specializate în vânătoarea de submarine.

El a subliniat că GUGI „a fost o perioadă inactivă, dar pare să revină în prim-plan”. Totodată, a subliniat că Regatul Unit și aliații săi din NATO își mențin superioritatea militară în regiune, inclusiv prin cooperarea strânsă cu Statele Unite și Norvegia.

„Rușii ne reamintesc că nu avem motive de complacere”, a avertizat Jenkins.

În cadrul măsurilor de monitorizare, NATO folosește sisteme de detecție instalate pe fundul mării, în special în zona cuprinsă între Groenlanda, Islanda și Regatul Unit, pentru a urmări mișcările submarinelor rusești.

Caz rar de blocaj administrativ: Primăria București, în gaură cu aproape 800 de milioane de lei pentru că nu poate identifica șoferii care nu plătesc tarifele de parcare
Caz rar de blocaj administrativ: Primăria București, în gaură cu aproape 800 de milioane de lei pentru că nu poate identifica șoferii care nu plătesc tarifele de parcare
Primăria Municipiului București (PMB) nu are capacitatea logistică să identifice identitatea șoferilor care nu plătesc tarifele de parcare în locurile special amenajate de primărie, cu...
"O declarație cretină". PSD reacționează dur după ce Boloș a dezvăluit că Ciolacu i-a spus "că-l doare în organul genital de deficit"
"O declarație cretină". PSD reacționează dur după ce Boloș a dezvăluit că Ciolacu i-a spus "că-l doare în organul genital de deficit"
Marcel Boloș, fost ministru de Finanțe în guvernul condus de Marcel Ciolacu, în perioada iunie 2023 - decembrie 2024, a declarat luni, 8 septembrie, că l-a avertizat de mai multe ori pe fostul...
#ruaia, #sabotaj subacvatic, #unitate , #Rusia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Victor Piturca a facut anuntul, la 69 de ani: "Am renuntat!". Care e ocupatia fostului selectioner: "Imi spun: 'Nu, nu, nu'"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
FOTO A ajuns "de nerecunoscut" dupa ce si-a stors un cos: "Imaginile sunt oribile"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Un misterios post de radio din Rusia transmite din nou mesaje criptice. Ce s-a auzit
  2. Rusia reface o unitate de sabotaj subacvatic temută
  3. Românii vor spre Vest. UE, SUA și NATO, preferate în dauna Rusiei și a Chinei SONDAJ
  4. O grădiniță și-a îmbrăcat copiii în haine de Pionieri și Șoimii Patriei din perioada comunistă și le-a prezentat acestora informații despre Ceaușescu. Poliția face anchetă
  5. Spionul capturat la Timișoara și acuzat că a vândut secrete de stat serviciilor secrete din Belarus, reținut de DIICOT SURSE
  6. "Boloș minte de rupe". Adrian Câciu îi ia apărarea lui Ciolacu în scandalul "deficitul vs. durerea în organul genital". "Poate aruncă în aer piețele financiare"
  7. Sistemele mobile de apărare antiaeriană germane Skyranger vor ajunge în Ucraina. Ce pot face acestea?
  8. Franța, în derivă. Macron, tot mai izolat, joacă ultima carte
  9. Oficial din Educație: „Nu vedem o legătură între măsurile de criză și abandonul școlar”. Cum eșuează Executivul în comunicarea cu dascălii, în plin val de proteste
  10. De ce sunt omorâte femeile? Despre legalizarea femicidului