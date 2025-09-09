Rusia reface o unitate de sabotaj subacvatic temută

Rusia a reactivat una dintre cele mai temute unități de sabotaj în adâncime, potrivit unei declarații făcute de noul șef al Marinei Regale a Regatului Unit, generalul Sir Gwyn Jenkins.

Este vorba despre Direcția Principală pentru Cercetări Subacvatice – cunoscută sub acronimul GUGI – o structură militară specializată care operează o flotă de nave-spion și submarine dotate cu brațe robotizate capabile să cartografieze sau să taie cabluri subacvatice.

În prima sa intervenție publică de la preluarea funcției de First Sea Lord, generalul Jenkins a declarat că Rusia continuă să investească în flota sa de nord, în pofida războiului din Ucraina.

„Observăm desfășurarea celor mai noi submarine ale lor, dar și reactivarea capacităților GUGI”, a precizat acesta, citat de The Sun.

Președintele rus Vladimir Putin a lăudat recent capabilitățile subacvatice ale țării sale, susținând că submarinele rusești pot opera „sub gheața arctică”, fiind astfel „invizibile pe radar”. El a descris aceste platforme drept un „avantaj militar” pentru Rusia.

Într-un comentariu care a atras atenția asupra activităților GUGI, președintele rus a afirmat că cercetările „în această zonă, printre altele”, sunt deosebit de importante pentru Moscova.

Generalul Jenkins a făcut aceste declarații în contextul unui nou acord de securitate maritimă între Regatul Unit și Norvegia, în valoare de 10 miliarde de lire sterline, care prevede vânzarea a cinci fregate specializate în vânătoarea de submarine.

El a subliniat că GUGI „a fost o perioadă inactivă, dar pare să revină în prim-plan”. Totodată, a subliniat că Regatul Unit și aliații săi din NATO își mențin superioritatea militară în regiune, inclusiv prin cooperarea strânsă cu Statele Unite și Norvegia.

„Rușii ne reamintesc că nu avem motive de complacere”, a avertizat Jenkins.

În cadrul măsurilor de monitorizare, NATO folosește sisteme de detecție instalate pe fundul mării, în special în zona cuprinsă între Groenlanda, Islanda și Regatul Unit, pentru a urmări mișcările submarinelor rusești.

