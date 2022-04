Rusul Rublev, pus la zid de ucraineni: "Un mincinos și un ipocrit!"

Jucătorul rus de tenis Andrey Rublev, care va juca azi în finala turneului de la Belgrad, contra lui Djokovic, și-a exprimat opinia în legătură cu excluderea rușilor de la Wimbledon.

“Motivele invocate nu au nicio noimă, nu sunt logice. Ceea ce se întâmplă este discriminare totală. Interzicerea jucătorilor din Rusia și Belarus nu va avea niciun efect. Mai bine donau premiile pentru ajutor umanitar, pentru familiile care suferă, pentru copii. Așa ar fi făcut ceva pozitiv pentru Ucraina. Tenisul ar fi primul și singurul sport care ar dona întreaga sumă din premii, așa ar obține cei de la Wimbledon toată gloria”, a spus Rublev, citat de france24.

Rublev a mai spus că el este un om lipsit de educație, că nu știe ce se întâmplă, că totul este politică și că treaba lui este să joace tenis.

Această declarație i-a înfuriat pe foștii și pe actualii jucători ucraineni.

" << Nu știu nimic, nu citesc știrile, nu urmăresc, nu am educație >> . MINCIUNĂ. Rublev a jucat dublu cu un jucător ucrainean cu 10 zile înainte de începerea războiului, are contact direct cu orice jucător ucrainean la turnee și da, cu siguranță știe ce se întâmplă, având în vedere că a scris << Nu războiului >> pe cameră în primele zile ale acestui război", a spus Alexandr Dolgopolov.

"Încearcă să scrii Bucha pe google și vezi ced găsești", i-a mai scris Dolgopolov.

Și Lesia Tsurenko a scris despre Rublev: "Acel om nu este interesat de ceea ce se întâmplă în propria sa țară. Deloc. De asemenea, el nu este interesat de ceea ce se întâmplă în țara vecină. Impresionant. Ce prăpastie între statele și oamenii noștri, pe care nu am observat-o de atâta timp! Regret atât de mult. Am fost oarbă"

