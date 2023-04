Cum s-a încheiat "războiul" ruso-american de la Monte Carlo: prima semifinală, decisă după un meci întrerupt de ploaie

Rusul Andrey Rublev și americanul Taylor Fritz s-au întâlnit în semifinale la Monte Carlo.

După un meci de două ore și 6 minute, Andrey Rublev s-a impus cu 5-7, 6-1, 6-3. Partida a fost oprită din cauza ploii în setul al treilea.

Andrey Rublev (25 de ani, locul 6 ATP) va juca în finala de la Monte Carlo cu învingătorul din partida Jannik Sinner - Holger Rune.

Rublev s-a calificat pentru a doua oară în carieră în finala Mastersului de la Monte Carlo. El a fost învins cu 6-3, 6-3 de Tsitsipas în finala din 2021.

