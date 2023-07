"Asta e una dintre cele mai tari lovituri pe care le-am văzut la Wimbledon" Punctul excepțional câștigat dintr-o poziție imposibilă VIDEO

Un punct colosal s-a disputat într-un moment culminant al partidei jucate la Wimbledon între rusul Andrey Rublev și kazahul Alexander Bublik.

Rublev a câștigat partida de cinci seturi cu Bublik, scor 7-5, 6-3, 6-7, 6-7, 6-4.

În setul al cincilea, la 5-4 și 30-15 pentru Rublev s-a jucat unul dintre cele mai spectaculoase puncte ale turneului, iar comentatorii chiar au spus că este "una dintre cele mai tari lovituri din ultimii ani".

După ce Bublik a scos câteva mingi grele pe parcursul punctului, el a trimis în lung de linie, însă Rublev a reușit de jos, printr-un efort supraomenesc, să returneze în teren.

Rublev s-a calificat în sferturile de finală, unde îl va întâlni pe Novak Djokovic su pe Hubert Hurkacz.

"That is one of the great shots we've seen here in YEARS!"@AndreyRublev97, take a bow! 😱#Wimbledon pic.twitter.com/uEHcbcf1k8