Unul dintre marii sportivi ai Rusiei îi dă peste nas lui Putin: "Ce se întâmplă în Ucraina este teribil "

Andrei Rublev (numărul 7 ATP) a ratat șansa finaleila Indian Wells, fiind învins de americanul Taylor Fritz.

Rublev și-a atras însă respectul întregii lumii, prin declarațiile făcute vizavi de invazia Rusiei în Ucraina.

„Ce se întâmplă în Ucraina este teribil, mă simt groaznic când mă gândesc. De aceea sportul trebuie să fie un exemplu pentru toată lumea.

Trebuie să fim uniți cu toții, trebuie să gândim în afara spectrului politic, să fim exemple în cadrul sportului. Dacă reușim asta, cred că ar fi un mesaj foarte bun pe care-l transmitem pentru o lume mai bună", a spus Rublev la Indian Wells.

Rublev este sportivul care a transmis primul mesaj de pace,la turneul de la Dubai,unde a scris pe camera de luat vederi "Nu războiului!"

„Nu m-am gândit deloc la câți oameni vor vedea asta sau unde se va ajunge. Doar am scris ce am simțit în acel moment și asta a fost tot. După asta, imaginile cu acea fază au avut peste 22 de milioane de vizualizări. Cred că am fost primul sportiv din lume care a spus asta”, a declarat rusul.

