Ana Claudia Grigore (33 de ani), cunoscută sub numele de scenă Ruby, a oferit declarații în premieră despre operațiile estetice pe care le-a suferit și despre problemele cu care s-a confruntat.

Invitată într-un podcast moderat de Ilinca Vandici, Ruby a dezvăluit că o intervenție de mărire a sânilor i-a provocat mari dificultăți.

„Am făcut o greșeală. Am vrut să-mi fac sânii mai mici. După aia mi-am făcut sânii mari la loc câțiva ani mai târziu. M-am dus la concert a doua zi, mi-a rămas implantul undeva aici, s-a întors cumva. A fost ceva horror. Am păcălit poporul cu televizorul. Încercam să par ok.

A fost un complex mare al meu. Nici eu nu mă puteam uita. Nu m-am dus nici măcar la medic după ce mi s-a desfăcut operația. Aveam crăpătură, zici că era o rochie ruptă. Nici nu cred că mai aveam atunci cum să mă operez imediat.

Șapte ani mai târziu am avut încredere într-o doamnă doctor și în mine să mai fac pasul ăsta încă o dată”, a povestit solista.

„Bineînțeles, m-au ajutat și operațiile estetice. Mi-am făcut nasul de două ori. Fațetele…dacă eu aș avea azi de ales să renunț la fațete sau la nas, aș păstra fațetele pentru că zâmbetul e cartea de vizită. Asta am făcut pe fața mea.

Asta cu nasul mă complexa. Mă apăsa. Mă făceam cu mult negru la ochi ca să distrag de la nas. Încercam mereu să maschez. Abia așteptam să fac 18 ani”, a mai spus Ruby.

