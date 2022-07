Rudel Obreja, eliberat din închisoare pentru a se trata de cancer. Decizia de ultimă oră a Tribunalului Ilfov, susținută și de procurori

Rudel Obreja, fostul președinte al Federației Române de Box (FRB), va ieși din închisoare, după ce Tribunalul Ilfov i-a admis cererea de suspendare a executării pedepsei de 5 ani în Dosarul Gala Bute din motove medicale. Rudel Obreja este bolnav de cancer, iar procurorul de ședință al DNA a pus concluzii de admitere a solicitătrii formulate.

Avocata lui Rudel Obreja a arătat vineri, 22 iulie, că fostul președinte al FRB nu poate suporta în detenție tratamentul chimioterapeutic pe care trebuie să îl urmeze, că nu asimilează alimentele și că boala lui este într-o fază avansată.

„Este în fază terminală, este pe morfină. Avem speranța că poate fi lângă copiii lui și că va putea trăi cu demnitate”, a arătat avocata lui Rudel Obtreja.

„Având în vedere rezultatele expertizei INML punem concluzii de admitere a cererii de întrerupere a executării pedepsei, solicitarea fiind legal formulate”, a spus, la rândul său, procuurorul de ședință al DNA.

Iată decizia Tribunalului Ilfov:

„Admite cererea de întrerupere a executării pedepsei închisorii în cuantum de 5 ani, aplicată prin sentinţa penală nr. 181 din 28.03.2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia I Penală; formulată de petentul Obreja Rudel, (date), deţinut în Penitenciarul Bucureşti Jilava. Dispune întreruperea executării pedepsei închisorii în cuantum de 5 ani, aplicată petentului Obreja Rudel, prin sentinţa penală nr. 181 din 28.03.2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia I Penală, în baza căreia s-a emis mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 50 din 5.06.2018; pentru o perioadă de 3 luni.

În baza art. 590 alin. 1 din codul de procedură penală, pe durata întreruperii executării pedepsei, petentul Obreja Rudel trebuie să respecte următoarele obligaţii:

să nu depăşească limita teritorială a României decât în condiţiile stabilite de instanţă;

să ia legătura, în termen de 24 de ore, de la punerea în libertate, cu Inspectoratul General al Poliţiei Bucureşti pentru a fi luat în evidenţă şi a stabili mijlocul de comunicare permanentă cu organul de supraveghere, precum şi să se prezinte la instanţă ori de câte ori este chemat;

să nu îşi schimbe locuinţa situată în Bucureşti, str. Caimatei nr. 18, et. 2, ap. 8, Sector 2, fără informarea prealabilă a instanţei care a dispus întreruperea;

să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nici o categorie de arme;

esă se prezinte, de îndată, după punerea în libertate; la unitatea sanitară la care urmează să facă tratamentul.

Atrage atenţia petentului Obreja Rudel asupra dispoziţiilor art. 591 alin. 4 din codul de procedură penală, respectiv că în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor stabilite, instanţa de executare revocă întreruperea şi dispune punerea în executare a pedepsei privative de libertate. În temeiul art. 591 alin. 4 teza a-II-a, 5 din codul de procedură penală, organul de poliţie desemnat cu supravegherea celui faţă de care s-a dispus întreruperea executării pedepsei închisorii, verifică periodic respectarea obligaţiilor de către petent şi întocmeşte lunar un raport în acest sens către instanţa de executare. În cazul în care constată încălcări ale obligaţiilor stabilite potrivit art. 590, organul de poliţie sesizează, de îndată, instanţa de executare.

Ia act de faptul că petentul a fost reprezentat de apărători aleşi în prezenta procedură. În temeiul art. 275 alin. 3 din codul de procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu contestaţie în 3 zile de la comunicarea copiei de pe minută. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia petentului şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 22.07.2022”.

Deși decizia Tribunalului Ilfov nu este defintivă, având în vedere concuziile procurorului DNA, este de așteptat ca ea să devină astfel prin lipsa unei contestații. Astfel, Rufdel Obreja va fi eliberat din penitenciar odată cu epuizarea perioadei de timp pe care procurorii o au la dispoziției pentru contestație.

Rudel Obreja, apel disperat din închisoare: „Am cancer cu metastaze!”

Pe 7 iulie, Rudel Obreja a depus la Tribunalul Ilfov o cerere în care solicită judecătorilor să fie eliberat din penitenciar, pentru a se putea trata de cancer într-un spital civil din ţară sau străinătate. Magistraţii urmează să ia vineri o decizie în acest caz.

„Am nevoie de tratament în condiţii umane, de grija medicilor şi a familiei mele, extrem de importante în contextul actual şi iată de ce: stau într-un salon de spital, aproape tot timpul cu perfuzii, care-mi atenuează durerile crunte; sunt păzit de gardieni în salon, corp la corp, zi şi noapte; nu am telefon, doar 5 vizite pe lună ale soţiei, deci nu am capacitatea de mişcare pentru a începe tratament sau operaţie chirurgicală. Cer să mi se recunoască dreptul conferit de lege, al întreruperii executării pedepsei, pentru a începe demersurile medicale în România sau în străinătate! Vreau să trăiesc! Dar pentru asta am nevoie de proceduri", transmitea Rudel Obreja într-un mesaj postat în urmă cu câteva zile pe Facebook.

El solicita Comisiei de specialitate din cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici” să se constituie în timp util pentru întocmirea şi prezentarea Raportului de Expertiză Medico-Legal la Tribunalul Ilfov, astfel încât instanţa de judecată să se poată pronunţa la termenul deja stabilit pentru data de 20 iulie.

„Orice amânare din cauza lipsei acestui Raport de Expertiza al INML îmi complică şansele! Actele aflate la dosarul medical, întocmite de cele două spitale sunt clare, este nevoie doar de confirmarea lor de către INML. Am cancer cu metastaze. Crunt! Repet, orice întârziere le diminuează! Chiar dacă am avut parte de două condamnări nelegale, de încălcarea legilor şi a Constituţiei României pentru a fi trimis la închisoare, nu m-am sustras niciodată, n-o voi face nici de aici înainte. Optimist... curabil... măcar de cancer!”, adăuga Rudel Obreja.

Acuzațiile DNA: Banii din „Gala Bute” au ajuns fie la Udrea, fie la Obreja

Rudel Obreja a fost încarcerat la începutul lunii aprilie, după ce Instanţa supremă a confirmat condamnarea de 5 ani închisoare primită în dosarul „Gala Bute”.

Este vorba despre respingerea unei contestație în anulare, pe care atât Elena Udrea cât și Rudel Obreja au formulat-o împotriva deciziei ICCJ din apel, din 2018. Atunci, Rudel Obreja apucase să execute cîteva luni din pedeapsă până să îl scape decizia CCR pe tema nelegalei compuneri a completurilor de la Înalta Curte. El a ieșit atunci din închisoare, însă Elena Udrea era deja în Costa Rica.

Potrivit DNA, Udrea a coordonat un sistem prin care persoanele cele mai apropiate ei, şi anume Lungu, Topoliceanu, Nastasia şi Breazu, au primit, cu ştiinţa sa, sume de bani de la reprezentanţii unor societăţi comerciale pentru a le garanta plata la timp a lucrărilor finanţate de ministerul pe care îl conducea.

Anchetatorii spun că sumele obţinute au intrat fie nemijlocit în patrimoniul Elenei Udrea (în numerar ori prin plata unor bunuri şi servicii), fie în patrimoniul unor persoane indicate de aceasta (Organizaţia Bucureşti a PDL şi Rudel Obreja).

Udrea mai este acuzată că a determinat alţi funcţionari din minister să îşi încalce atribuţiile cu prilejul achiziţiei de servicii de publicitate la „Gala Bute”, prejudiciind bugetul instituţiei şi creând un folos necuvenit pentru Rudel Obreja.

