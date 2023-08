Dezvăluiri despre moartea lui Rudel Obreja. Cum a murit, de fapt, fostul președinte al Federației Române de Box, condamnat în dosarul Gala Bute

Rudel Obreja, fostul președinte al Federației Române de Box, condamnat la închisoare în dosarul Gala Bute, a murit anul acesta, din cauza unui cancer la pancreas.

Leyla, fiica lui Rudel Obreja din prima căsnicie, a decis să scrie o carte, în care să dezvăluie adevărata față a tatălui ei.

„Am scris vreo 20 de pagini. Este un proces lent, cartea trebuie făcută cu meticulozitate. Mi-e greu emoțional, mă opresc la fiecare paragraf și plâng. El era încarcerat când a primit diagnosticul terminal, vă dați seama ce traumă să fie singur când a primit acest diagnostic?

Când am plecat la Bruxelles, știam că moare. Suferea foarte mult și avea dureri. Am avut o ultimă discuție cu el, ne-am strâns în brațe și mi-a spus să am încredere în mine. Tata a murit lucid, dar nu mai putea vorbi în ultimele minute din viață. Ultimele cuvinte pe care mi le-a spus au fost: ‘Te iubește tata!’, urmate de ceea ce am găsit eu potrivit să îi spun pentru a-l lăsa să plece lin și ușor și pentru a-i mulțumi pentru tot ce a făcut pentru noi”, a precizat Leyla, cu lacrimi în ochi.

Fiica fostului sportiv susține că banii încasați din vânzarea cărții îi va dona bolnavilor de cancer de pancreas.

„Am considerat că publicul merită să înțeleagă cine era el ca om de țară, pentru că și-a iubit mult țara, ca om de familie și ca om de box. Este cunoscut ca un personaj controversat prin prisma ‘Galei Bute’, dar nu vreau să rămână așa în memoria publicului”, a comentat Leyla Obreja pentru Gândul.

Ads