Steagul Rusiei a defilat la ceremonia de deschidere a unui Campionat Mondial VIDEO

Rusia şi Belarus concurează sub drapel propriu la Campionatul Mondial de box feminin, competiiţie care a început, miercuri, la New Delhi, informează Reuters.

La ceremonia de deschidere a turneului, s-au prezentat drapelele şi numele celor două ţări, la fel ca acelea ale celorlalte naţiiuni participante.

Rusia este reprezentată de 12 sportive, în timp ce pentru Belarus vor concura şase sportive.

Asociaţia Internaţională de Box (IBA), condusă de rusul Umar Kremlev, a ridicat anul trecut sancţiunile care au vizat Rusia şi Belarus ca urmare a startului ofensivei militare din Ucraina.

La Campionatul Mondial din India, România este reprezentată de Claudia Nechita, Lăcrămioara Perijoc, Alexandra Gheorghe şi Loredana Marin.

În total, concurează peste 300 de sportive.

Competiţia este şi criteriu de calificare pentru Jocurile Olimpice de la Paris, din 2024.

Russian athletes at the opening ceremony of the Women's World Boxing Championships in #India

The International Boxing Association recently allowed boxers from #Russia and #Belarus to compete using the national flag and anthem. Because of this, the #US team and several other… https://t.co/sfVaTzCRX4 pic.twitter.com/dyUi8okuSs