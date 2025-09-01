Rudy Giuliani, victima unui accident de mașină. În ce stare este fostul primar al New York-ului

Autor: Maria Mora
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 07:27
Rudy Giuliani, victima unui accident de mașină. În ce stare este fostul primar al New York-ului
Fostul primar al New York-ului, Rudy Giuliani FOTO X/Rudy Giuliani

Fostul primar al orașului New York, Rudy Giuliani, a fost rănit într-un accident de mașină în statul american New Hampshire. Giuliani era pasager într-un Ford Bronco în momentul în care acesta a fost lovit din spate în orașul Manchester, sâmbătă seara, potrivit poliției locale.

„A fost diagnosticat cu o fractură de vertebră toracică, multiple lacerații și contuzii, precum și leziuni la brațul stâng și la piciorul stâng”, se arată într-un comunicat al agentului său de pază, Michael Ragusa.

Giuliani, în vârstă de 81 de ani, a devenit cunoscut drept „primarul Americii” după ce a fost la conducerea New York-ului în timpul evenimentelor din 11 septembrie. Ulterior, a devenit consilier și apoi avocat personal al lui Donald Trump, deși cei doi s-au despărțit între timp.

Toți cei implicați în accident au suferit leziuni care nu le-au pus viața în pericol și au fost transportați la spital, a declarat poliția.

Incidentul s-a produs la scurt timp după ce Giuliani a ajutat o presupusă victimă a violenței domestice care i-a făcut semn să oprească pe marginea drumului, a adăugat Ragusa.

„Primarul Giuliani a acordat imediat ajutor și a contactat serviciul 911”, a spus el.

Poliția din New Hampshire a confirmat că ofițerii investigau un incident de violență domestică când au văzut accidentul pe partea opusă a drumului.

„În urma coliziunii, ambele vehicule au ajuns pe banda mediană și au fost grav avariate”, a adăugat poliția.

Anchetatorii au declarat că au identificat șoferul care ar fi lovit mașina lui Giuliani, deși nu au fost formulate acuzații și accidentul este în curs de investigare.

Ales pentru prima dată primar al orașului New York în 1993, Giuliani era la conducere în momentul atacului din 11 septembrie asupra World Trade Center, în 2001.

În 2008, a candidat fără succes la președinția SUA, iar mai târziu a devenit unul dintre consilierii lui Trump în timpul campaniei electorale din 2016. S-a alăturat echipei juridice personale a lui Trump în 2018 și a rămas parte din ea până la alegerile din 2020.

În urma victoriei electorale a lui Joe Biden asupra lui Trump în 2020, Giuliani a răspândit afirmații nefondate că alegerile au fost fraudate.

În acest an, el a ajuns la o înțelegere provizorie cu doi foști angajați ai comisiilor electorale care au câștigat 148 de milioane de dolari în daune după ce l-au dat în judecată cu succes pentru defăimare în legătură cu afirmații false privind fraudarea alegerilor.

