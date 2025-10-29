Veste tristă: căpitanul naționalei și-a anunțat retragerea

Meciul cu Canada, de pe 8 noiembrie de la Bucureşti, va fi ultimul pentru căpitanul echipei naţionale de rugby a României, Ovidiu Cojocaru.

Jucătorul, care evoluează pe postul de taloner şi a adunat 40 de selecţii (13 eseuri marcate) în tricoul de Stejar, debutând pentru România în 2017, într-un meci test cu Brazilia, a anunţat că se va retrage de la echipa naţională, urmând să se concentreze mai mult pe familie şi meciurile echipei de club, CSM Ştiinţa Baia Mare.

Cojocaru a vorbit într-un amplu interviu acordat rugbyromania.ro despre ultimul meci, cariera de Stejar şi planurile de viitor.

Un moment greu pentru fiecare sportiv de performanţă, despărţirea de echipa naţională. Ce te-a determinat să iei această decizie şi de ce acum?

Am ales să mă retrag acum de la echipa naţională pentru că trebuie să privesc spre viitor, spre un viitor mai îndelungat, şi cred că este un moment potrivit. Din perspectiva sportivă ştiu că urmează câteva luni intense pentru pregătirea de Cupă Mondială, iar în ce mă priveşte nu ştiu dacă voi continua cu rugby-ul până atunci. Întotdeauna am fost corect faţă de sport, faţă de rugby, şi consider că este momentul să fac un pas în spate de la echipa naţională pentru a da şansa unor jucători mai tineri şi pentru a nu încurca planurile echipei. De asemenea, foarte important pe plan personal este că în ultima perioadă viaţa mea şi a familiei mele s-a schimbat foarte mult şi îmi doresc mai mult timp alături de ei, au nevoie de ajutorul meu, de prezenţa mea, iar cantonamentele şi lipsitul de acasă timp de săptămâni întregi sunt destul de greu de gestionat acum.

Cum îţi imaginezi acest ultim meci? Ce îţi doreşti de la el?

Mi-aş dori foarte mult să fie un meci cu victorie, să îmi închei cariera la echipa naţională cu o victorie alături de echipa mea, pe Stadionul Naţional de Rugby Arcul de Triumf, în faţa propriilor noştri suporteri. Mi-ar plăcea, aşa cum i-ar plăcea oricărui coleg de-al meu, să câştigăm toate meciurile, pentru că avem nevoie de victorii şi de rezultate bune în rugby-ul nostru. Normal că vor fi emoţii, mai ales că sunt conştient că va fi ultimul meci în care o să îmbrac tricoul de Stejar, însă cel mai important este să îmi fac jocul pe teren şi să ajut echipa, să las toate aceste emoţii în urmă.

Cum ţi-ai caracteriza cariera de Stejar?

O carieră cu momente frumoase, dar şi mai puţin frumoase, cu meciuri pe care nu le vom uita, însă presupun că aşa se întâmplă în cariera fiecărui sportiv. Ce pot spune este că de fiecare dată când am fost selecţionat am venit, am făcut toate sacrificiile şi am dat totul pentru echipa naţională.

A adus postura de căpitan o presiune în plus pentru tine?

Nu am simţit niciodată acest lucru ca o presiune, ci am considerat că este un privilegiu să fiu căpitanul echipei naţionale. Este un sentiment aparte, greu de explicat în cuvinte.

Eşti un căpitan respectat de colegi, care ţii vestiarul. Care crezi că este explicaţia?

Poate puterea exemplului, ceea ce am făcut în teren, şi faptul că întotdeauna am încercat să ajut echipa cu tot ce pot.

Ce moment important îţi vine în minte când spui echipa naţională?

Când mă gândesc la timpul petrecut alături de Stejari am în minte multe amintiri frumoase şi îmi este greu să descriu în cuvinte spiritul echipei, al vestiarului, momente care ne-au legat, care au creat prietenii. Aşa, rapid, ar fi acea victorie cu Portugalia de la Lisabona din 2021, când am reuşit să marcăm pe final şi să întoarcem rezultatul pentru a-i învinge, 28-27. A fost eseul întregii echipe, chiar dacă eu l-am marcat, dar toţi ne-am luptat şi am crezut în victorie până în ultimul moment. A fost unul dintre cele mai frumoase meciuri ale mele ca Stejar.

Ca performanţe, care este cea mai apropiată de tine în ce priveşte tricoul de Stejar?

Aşa cum aminteam mai sus, acel meci cu Portugalia şi în general toate victoriile obţinute pe final de meci, când toată echipa a tras şi am crezut în noi în timp ce multă lume nu ne dădea nicio şansă.

Care este cea mai importantă lecţie pe care rugby-ul te-a învăţat-o?

Lectia învăţată de mine în rugby este ca, indiferent de greutăţile peste care dai, accidentări sau probleme, trebuie să te ridici şi să mergi mai departe, pentru că asta face un rugbyst.

Care sunt planurile de viitor?

Voi continua să joc pentru CSM Ştiinţa Baia Mare atât timp cât este nevoie şi voi putea fizic să duc meciurile. Ceea ce îmi doresc este să am o stabilitate din punct de vedere financiar, pentru că acesta e un factor important pentru fiecare cap de familie.

Ce mesaj ai transmite tinerilor jucători sau celor ce încă nu sunt hotărâţi dacă vor să continue în rugby?

Tinerilor care practică acest sport le transmit multe gânduri bune şi încurajări, rugby-ul este un sport dur, dar bărbătesc, nu e uşor să practici acest sport, dar totodată e păcat să nu continui până la cele mai înalte performanţe şi să vezi rodul muncii tale.

