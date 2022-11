Mondialul feminin de rugby: finală fantastică între Noua Zeelandă și Anglia! Ritualul haka, contestat de englezoaice VIDEO

Noua Zeelandă și Anglia s-au întâlnit în finala Campionatului Mondial de rugby feminin.

Competiția a fost găzduită în premieră de Noua Zeelandă, iar finala s-a jucat pe Eden Park din Auckland.

Englezoaicele au început mai bine meciul, cu două eseuri, însă au suferit o lovitură majoră în minutul 17, când Woodman a fost eliminată.

Meciul a rămas extrem de echilibrat și de spectaculos S-au marcat 11 eseuri, 6 pentru Ferigile Negre, 5 pentru Anglia, iar Noua Zeelandă s-a impus în cele din urmă cu 34-31.

Noua Zeelandă a cucerit astfel pentru a șasea oară trofeul, din cele nouă ediții disputate.

Înaintea partidei, Ferigile Negre au executat celebrul ritual haka. Englezoaicele s-au pus în linie, ca într-un zid, și au privit impasibile momentul.

The challenge has been set! 🇳🇿

An incredible Haka fit for a World Cup Final 👏#NZLvENG | #RWC2021 pic.twitter.com/xK3GYiMgT7