Franța - Italia, meci pentru istoria rugby-ului. Incredibil ce s-a întâmplat la ultima fază VIDEO

Etapa a treia din ediția 2024 a Turneului celor Șase Națiuni a consemnat o partidă memorabilă la Lille, între Franța și Italia.

La expirarea timpului regulamentar (80 de minute), scorul a fost egal, 13-13, însă italienii au obținut în prelungiri o lovitură de pedeapsă care le putea aduce victoria.

Executantul Garbisi a fost însă nevoit să-și reașeze balonul care căzuse din poziția de șut, existând pericolul de expirare a timpului.

Ca urmare, Garbisi s-a grăbit și a trimis mingea într-una dintre barele buturilor franceze, Italia ratând dramatic o victorie istorică.

French commentary of Garbisi's penalty that ALMOST won it for Italy over France.

How did the ball off the tee???pic.twitter.com/Zvi2YPRjEh