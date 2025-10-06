Campionul mondial diagnosticat cu boala pentru care „nu există leac”: „Petrec cât mai mult timp cu copiii”

Fostul căpitan al Angliei, Lewis Moody, a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala neuronului motor (MND), cunoscută și sub numele de maladia Charcot, și a recunoscut că nu poate încă să accepte toate implicațiile acestei afecțiuni care duce la atrofia musculară și care i-a ucis pe colegii săi din rugby Doddie Weir și Rob Burrow, informează BBC.

În vârstă de 47 de ani, Moody a făcut parte din echipa câștigătoare a Cupei Mondiale de Rugby din 2003 și a câștigat multiple titluri engleze și europene cu Leicester.

El a vorbit la BBC Breakfast la două săptămâni după ce a aflat că are această boală.

„Este ceva legat de a privi viitorul în față și a nu dori să procesezi asta în acest moment”, a spus el.

„Nu este vorba că nu înțeleg unde se îndreaptă lucrurile. Înțelegem asta. Dar există o reticență absolută de a privi viitorul în față pentru moment”, a menționat fostul rugbist.

Moody, vorbind alături de soția sa Annie, spune că, în schimb, se simte „în largul său” concentrându-se pe bunăstarea sa imediată, pe familia sa și pe pregătirile pentru momentul în care boala se va agrava.

„Poate că este șocul sau poate că procesez lucrurile diferit, iar odată ce am informațiile, este mai ușor”, a adăugat el.

Moody a descoperit că are MND după ce a observat o slăbiciune la umăr în timp ce se antrena la sală.

După ce fizioterapia nu a reușit să îmbunătățească problema, o serie de scanări au arătat că nervii din creierul și măduva spinării sale au fost afectați de MND.

„Primești acest diagnostic de MND și suntem, pe bună dreptate, destul de emoționați, dar este atât de ciudat, pentru că simt că nu este nimic în neregulă”, a adăugat el.

„Nu mă simt bolnav. Nu mă simt rău. Simptomele mele sunt foarte minore. Am o ușoară atrofie musculară la mână și umăr. Încă sunt capabil să fac orice și totul. Și sper că asta va continua cât mai mult timp posibil”, a spus Lewis.

MND poate progresa rapid. Potrivit asociației caritabile MND Association, boala ucide o treime dintre persoane în termen de un an și mai mult de jumătate în termen de doi ani de la diagnosticare, deoarece înghițirea și respirația devin din ce în ce mai dificile.

Tratamentul poate doar să încetinească deteriorarea. „Nu pentru mine îmi pare rău. Este tristețea legată de faptul că trebuie să-i spun mamei mele – fiind singurul copil – și implicațiile pe care le are acest lucru pentru ea”, a adăugat Moody, emoționat.

Aflat în casa familiei, cu soția și câinele lor lângă el, Moody a fost copleșit de emoție când a vorbit despre momentul în care le-a spus fiilor săi – Dylan, în vârstă de 17 ani, și Ethan, în vârstă de 15 ani – vestea devastatoare: „A fost cel mai greu lucru pe care a trebuit să-l fac vreodată.”

„Sunt doi băieți minunați și a fost destul de dureros”, a spus Moody.

„Am stat pe canapea în lacrimi, Ethan și Dylan erau îmbrățișați, apoi câinele a sărit peste noi și a început să ne lingă lacrimile de pe fețe, ceea ce a fost destul de caraghios”, a povestit el.

Moody a spus că accentul era pus pe trăirea momentului.

„Nu există leac și de aceea trebuie să fii atât de concentrat pe a îmbrățișa și a te bucura de tot ce ai acum”, a spus el.

„Așa cum a spus Annie, am fost foarte norocoși că singura decizie reală pe care am luat-o când m-am retras din activitate a fost să petrec cât mai mult timp cu copiii. Nu putem recupera acei ani.”

O problemă la genunchi l-a împiedicat pe Moody să accepte invitația de a juca în primul meci 745 Game din toamna trecută.

Meciul caritabil, care reunește vedete din liga și uniunea de rugby, a fost ideea lui Burrow și Ed Slater, fostul jucător de la Leicester și Gloucester, care suferă și el de aceeași boală.

Burrow a murit în iunie 2024, iar Slater se află acum într-un scaun cu rotile și are dificultăți în a vorbi fără ajutorul unui program de calculator.

Moody găsește dificil să accepte faptul că acum face parte din acest meci ca pacient, în loc să fie un suporter.

„Este descurajant, pentru că îmi place să fiu activ și să îmbrățișez viața, fie că este pe terenul de rugby, jucându-mă cu copiii, orice ar fi”, a spus el.

„Există multe întrebări în legătură cu ceea ce trebuie să punem în aplicare pentru viitor. Este încă atât de nou, am aflat acum două săptămâni. Mă simt puțin egoist într-un fel, pentru că am ezitat să iau legătura cu Ed. Dar va veni momentul când voi putea. Și mi-ar plăcea să o fac. Dacă se uită la mine – nu sunt încă pregătit, dar cu siguranță voi fi.”

Sportivii de elită sunt afectați în mod disproporționat de MND, un studiu realizat pe fotbaliști italieni sugerând că rata bolii este de până la șase ori mai mare decât în populația generală.

Se crede că, prin limitarea oxigenului disponibil și provocarea de leziuni celulelor neuronale motorii, exercițiile fizice intense și regulate pot declanșa boala la persoanele care sunt deja predispuse genetic.

Moody, care a jucat în 71 de meciuri pentru Anglia și a participat la turneul British and Irish Lions din Noua Zeelandă în 2005, a fost poreclit „Mad Dog” (Câinele Nebun) în timpul carierei sale de jucător, în onoarea abordării sale neînfricate și implacabile a jocului.

El a jucat o perioadă cu o fractură de stres la picior la Leicester și a provocat odată o încăierare la antrenament cu colegul și prietenul său Martin Johnson.

După ce a intrat ca rezervă în finala Cupei Mondiale de Rugby câștigată împotriva Australiei în 2003, el a recuperat o minge în spatele liniei de margine în faza decisivă a jocului, creând o platformă pentru ca mijlocașul Matt Dawson să înscrie și Jonny Wilkinson să execute drop-goal-ul care a adus victoria.

Moody i-a spus deja lui Johnson, care a fost căpitanul Angliei la acel titlu, și altor doi foști coechipieri din Anglia despre diagnosticul său.

Geordan Murphy și Leon Lloyd, care au jucat alături de Moody la Leicester, au creat o pagină de strângere de fonduri pentru a-l ajuta pe el și familia sa.

Dar mulți dintre foștii coechipieri ai lui Moody vor afla vestea odată cu restul publicului.

„Va veni un moment în care vom avea nevoie de sprijinul lor, dar, în acest moment, tot ce contează este să simțim dragostea și recunoștința oamenilor”, a spus el.

„Rugby-ul este o comunitate extraordinară. Le-am spus copiilor zilele trecute că am avut o viață incredibilă. Chiar dacă s-ar termina acum, m-am bucurat de fiecare moment și am trăit totul la maxim, alături de oameni incredibili. Când poți să-ți numești pasiunea carieră, este unul dintre cele mai mari privilegii. A fost o plăcere să fac asta atât de mult timp alături de echipele cu care am lucrat. Știu că vor dori să mă susțină în orice mod posibil și abia aștept să avem acele conversații”, a adăugat Moody.

Mai mulți jucători de rugby au fost afectați de boala Charcot în ultimii ani. Campionul mondial din 1995, sud-africanul Joost van der Westhuizen, a murit în 2017 la vârsta de 45 de ani, la fel ca și compatriotul său Tinus Linee, la aceeași vârstă, în 2014, sau scoțianul Doddie Weir, în 2022, la 52 de ani.

