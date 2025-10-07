Meciuri tari pentru naționala României în noiembrie. Toate adversarele, calificate la CM 2027

Naționala de rugby a României va disputa trei meciuri test World Rugby în luna noiembrie, cu Canada, SUA și Uruguay, toate calificate la Cupa Mondială din Australia din 2027, potrivit unui comunicat remis AGERPRES.

''Stejarii'' vor deschide seria cu o întâlnire cu reprezentativa Canadei, pe 8 noiembrie, după care va urma, pe 15 noiembrie, partida cu echipa Statelor Unite, iar pe 22 noiembrie va avea loc meciul cu Uruguay. Toate partidele vor avea loc pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf, de la ora 17:00.

Cu două dintre aceste reprezentative, ''stejarii'' s-au întâlnit și în toamna anului trecut, atunci obținând o victorie în fața ''frunzei de arțar'', cu 35-27, și pierzând la limită cu Uruguay, 21-23.

''Este o toamnă plină de rugby, care începe cu meciurile 'Lupilor' în Super Cup și continuă cu partidele echipei naționale. Așa cum ne-am obișnuit suporterii, luna noiembrie înseamnă întâlnirea cu 'stejarii', în casa rugby-ului, pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf. Ne așteaptă trei meciuri dificile, toți adversarii noștri sunt calificați, la fel ca noi, la Cupa Mondială de rugby, și pentru toți este o oportunitate de a pregăti competiția din Australia. Sunt partide importante și ne dorim ca suporterii să vină în număr cât mai mare la stadion, 'stejarii' au nevoie de susținerea fanilor. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care ne-au ajutat financiar pentru a organiza aceste meciuri, fără implicarea și sprijinul lor, partidele din noiembrie nu ar fi fost posibile, în special Comitetului Olimpic și Sportiv Român și Kaufland România'', a declarat președintele Federației Române de Rugby, Alin Petrache.

Naționala României (locul 21 mondial) și Canada (locul 24 mondial) s-au întâlnit și anul trecut, la București, ''stejarii'' impunându-se atunci cu 35-27, câștigând și Cupa Cernavodă. Trofeul, pus în premieră în joc între cele doua națiuni, poartă numele localității Cernavodă acolo unde se află centrala nucleară realizată de România în colaborare cu Canada.

Echipa Statelor Unite este cea mai bine clasată adversară din topul mondial dintre cele trei pe care le vom întâlni în luna noiembrie, pe locul 15. Ultima partidă dintre cele două reprezentative a avut loc în vara anului trecut, la Chicago, când ''stejarii'' au obținut prima victorie pe pământ american, 22-20, cucerind după șase ani și Cupa Pershing. Echipele își dispută și acest trofeu, pus în joc de Federația Română de Rugby începând cu 2014, în amintirea partidei disputate la Olimpiada Militară, ''Jocurile InterAliate'', organizată în 1919 de comandantul șef al Forței Expediționare Americane, Generalul John Joseph Pershing, pentru a marca sfârșitul Primului Război Mondial.

România și Uruguay, ocupanta locului 19 mondial, s-au întâlnit de 15 ori până acum, România impunându-se în nouă dintre acestea, una terminându-se la egalitate, iar cinci, dintre care ultimele patru partide, fiind câștigate de Los Teros. Ultima întâlnire a avut loc chiar în urmă cu trei luni, la Montevideo, în cadrul turneului de vară al echipei României, când gazdele s-au impus în mod categoric (70-8).

