Naționala României, la două victorii de Mondiale. Echipa pentru meciul cu Germania

Naţionala de rugby debutează în noul sezon al Rugby Europe Championship vineri, de la ora 18:00, împotriva Germaniei. Meciul se va disputa pe Stadionul Naţional de Rugby Arcul de Triumf şi are o dublă miză, contând şi pentru campania de calificare la Cupa Mondială de Rugby din Australia din 2027.

Pentru ''stejari'' va urma meciul cu Belgia, din 8 februarie, de la Mons (Stade du Tondreau, ora 21:00), iar ultima partidă va avea loc pe 15 februarie, contra Portugaliei, la Botoșani, pe Stadionul Municipal (ora 17:00).

''Stejarii'' își pot asigura calificarea directă la Cupa Mondială de rugby din Australia dacă vor termina ediția 2025 a Rugby Europe Championship în primele două locuri din grupă.

Pentru această partidă, cu Germania, staff-ul tehnic a stabilit echipa care va intra pe teren. De remarcat că Savin, Cojocaru şi Chirica se află în faţa unui număr rotund de selecţii, 40, în timp ce Conache atinge borna 20. Căpitanul Stejarilor este Ovidiu Cojocaru. Pentru această partidă se află în faţa debutului Iliesa Tiqe.

„Am avut o pregătire grea în această perioadă luând în considerare şi cantonamentul din Franţa, cu multă implicare din partea tututor. Este o atmosferă bună în echipă, grupul este unit, s-a consolidat foarte mult în această perioadă, în plus avem un staff care ne acordă multă atenţie şi încredere tuturor. Se simte destul de multă presiune pentru acest prim meci pentru că toţi ne gândim la Cupa Mondială, însă eu, ca şi căpitan încerc să evit cât mai mult posibil ca ea să apese pe umerii jucătorilor. Noi vom intra în teren şi vom face tot ce ţine de noi pentru a ieşi câştigători. Germania a crescut foarte mult în rugby, a închegat o echipă bună, competitivă, dar cum am mai spus, noi am muncit şi muncim cu gândul de a califica România la Cupa Mondială. Pentru România este un singur obiectiv: calificarea la Cupa Mondială şi pentru asta trebuie să jucăm fiecare meci cu responsabilitate maximă şi cu dorinţa de a da totul”, a declarat Ovidiu Cojocaru, căpitanul României.

Echipa României pentru meciul cu Germania:

1. Alexandru Savin (CS Rapid), 2. Ovidiu Cojocaru (CSM Şţiinţa Baia Mare) C, 3. Gheorghe Gajion (Stade Montois), 4. Jacob Nicolaas Immelman (CSM Ştiinţa Baia Mare), 5. Andrei Mahu (Massy), 6. Cristi Boboc (CSA Steaua), 7. Cristi Chirica (CS Dinamo), 8. Adrian Mitu (Soyaux – Angouleme XV Charente), 9. Alin Conache (CSA Steaua), 10. Vaovasa Hinckley (CS Dinamo), 11. Tevita Manumua (SCM USV Timişoara), 12. Jason Tomane (CSM Ştiinţa Baia Mare), 13. Taylor Gontineac (Beziers), 14. Iliesa Tiqe (SCM USV Timişoara), 15. Marius Simionescu (SCM USV Timişoara)

Rezerve: 16. Ştefan Marko Buruiană (USON Nevers Rugby), 17. Ciprian Chiriac (SCM USV Timişoara), 18. Alexandru Gordaş (CS Dinamo), 19. Marius Iftimiciuc (Carcassonne), 20. Matthew Tweddle (CSA Steaua), 21. Gabriel Rupanu (SCM USV Timişoara), 22. Mihai Graure (CS Dinamo), 23. Kemal Altinok (SCM USV Timişoara)

Staff: David Gérard – antrenor

