Reacții de susținere în lanț pentru tânărul rugbist Alfie, un băiat luat în derâdere pentru că e prea gras

All Blacks şi echipa de rugby a Franţei, dar şi alte staruri ale sportului, şi-au exprimat susţinerea pentru Alfie, un băiat din Ţara Galilor luat în derâdere pentru că este prea gras, după ce tatăl său a publicat o fotografie în social media.

Weekendul trecut, un tată a postat pe Facebook o poză cu fiul său, Alfie, pe un teren de rugby din Ţara Galilor. O fotografie care a făcut obiectul unui comentariu nepotrivit al unui utilizator despre adolescentul supraponderal alături de prietenii şi colegii săi. Reacţii care l-au determinat pe tată să şteargă postarea.

"A trebuit să elimin o postare de pe Facebook pentru că un comentariu al unui idiot spunea că fiul meu este prea gras pentru a evolua cu echipa sub 12 ani şi nu este suficient de în formă. Dacă oamenii ar şti cât de mult munceşte pentru a pierde în greutate şi cât prost stă cu încrederea în sine. Nu-ţi face griji, Alfie, voi fi întotdeauna cel mai mare fan al tău", a scris tatăl lui Alfie.

Un mesaj emoţionant de susţinere care a provocat o reacţie în lanţ pe reţelele de socializare. Multe personalităţi din lumea rugbiului s-au unit pentru a-l apăra pe băiat. All Blacks l-a încurajat astfel pe Alfie cu un scurt mesaj: "Eşti tare, Alfie, continuă tot aşa".

You’ve got plenty of fans down here in Aotearoa too, Alfie. Kia kaha, the #RugbyFamily has got your back. 🖤🤍 https://t.co/VM23WEZHWg