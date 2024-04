Decizia luată de Federația Română de Rugby. Câte echipe au rămas în campionat

Preşedintele Federaţiei Române de Rugby, Alin Petrache, a declarat, miercuri, la evenimentul de lansare a ediţiei 2024 a Ligii Naţionale de Rugby, că noul format cu şase echipe va ridica nivelul, iar valoarea va fi mult mai concentrată.

"Astăzi lansăm noua ediţie a Ligii Naţionale de Rugby Kaufland, o ligă pe care am restrâns-o la şase echipe tocmai pentru a-i creşte valoarea. În noul format se va ridica nivelul din toate punctele de vedere. Sunt şase echipe puternice care se vor confrunta pentru acest minunat trofeu, şase echipe unde avem mulţi jucători de la echipa naţională, iar eu sper ca ei să crească mai bine în acest nou sistem al campionatului. Noi suntem singura federaţie care am redus constant numărul jucătorilor străini şi pot spune că în fiecare an va scădea cu unul până în 2027. Însă jucătorii străini, aşa cum se întâmplă şi în alte ţări, ridică nivelul campionatului", a spus Petrache.

Preşedintele a menţionat că speră ca de anul viitor Liga Naţională să fie alcătuită din opt echipe, iar dintre acestea măcar una să fie din Moldova.

"Ne-am fi dorit să avem în acest sezon şi o echipă din Moldova. Am avut discuţii destul de intense cu conducătorii şi chiar cu primarul de la Iaşi. Eu sper ca anul viitor să reuşim să creştem Liga Naţională la 8 echipe şi să avem şi o reprezentantă din Moldova. Mai ales că Moldova a fost mereu o pepinieră în rugby şi a dat întotdeauna jucători echipei naţionale. Iar eu cred că Iaşi, ca echipă şi oraş, îşi poate găsi uşor loc în acest nou format al ligii", a precizat Alin Petrache.

La conferinţa de presă de lansare a noii ediţii a Ligii Naţionale au participat căpitanii a cinci din cele şase echipe CS Dinamo, CSM Ştiinţa Baia Mare, CSA Steaua, CSU Elbi Cluj şi CS Rapid. A lipsit căpitanul SCM USV Timişoara, Vlad Neculau, care nu a putut ajunge la Bucureşti în timp util.

Ovidiu Cojocaru, căpitanul formaţiei CS Dinamo, deţinătoarea titlului şi a Cupei României, a declarat că îşi doreşte să continue rezultatele din ultimii ani.

"Noi ne dorim să continuăm ceea ce am început în urmă cu doi ani şi să reuşim să terminăm în primele două-trei locuri ale clasamentului. Suntem o generaţie tânără, există un nou proiect, iar în ultimii doi ani cred că s-a văzut o creştere constată a echipei Dinamo. Noi ne dorim să continuăm rezultatele pozitive cât mai mult. Din punctul meu de vedere toate cele şase echipe pot câştiga campionatul", a spus Cojocaru.

Liderul formaţiei CSM Ştiinţa Baia Mare, Nicollas Immelman, a menţionat că aşteaptă cu nerăbdare să înceapă noua ediţie de campionat. "Suntem nerăbdători să înceapă noua ediţie a Ligii Naţionale. Baia Mare are un mare respect faţă de toţi adversarii din Ligă, aşa că ne dorim să avem o concurenţă cât mai mare anul acesta. Mult noroc tuturor", a afirmat Immelman.

Chiar dacă CSA Steaua este în reconstrucţie, căpitanul Tudor Butnariu speră să realizeze surpriza în noul sezon.

"Clubul Sportiv al Armatei Steaua îşi propune în acest nou format al Ligii o clasare pe primele locuri. Anul acesta suntem într-o reconstrucţie, s-a renunţat la mulţi jucători, dar au şi fost aduşi mulţi. Sperăm să creăm un grup unit şi să terminăm campionatul cu bine. La rugby rivalitatea cu Dinamo există, e la fel de înverşunată, dar totodată un pic diferită, în sensul că e o rivalitate cu mai mult respect. Sperăm ca anul acesta să fim surpriza campionatului şi să realizăm noi eventul", a declarat Butnariu.

Toma Mârzac, căpitanul echipei CSU Elbi Cluj, a declarat că îşi doreşte să se ridice la nivelul aşteptărilor în noul format al Ligii Naţionale.

"Vreau să felicit echipa Dinamo pentru realizarea eventului în sezonul trecut. Echipa noastră, fiind una universitară, este foarte tânără, aşa că ne propunem să facem meciuri cât mai bune cu formaţiile puternice ale campionatului. Ne dorim să ne ridicăm la nivelul aşteptărilor şi să avem meciuri cât mai frumoase", a precizat Mârzac.

Căpitanul formaţiei CS Rapid, Răzvan Pasnicu, a menţionat că pentru el este o şansă să joace rugby la cel mai înalt nivel şi speră ca împreună cu coechipierii săi să aibă prestaţii cât mai bune în noul sezon.

"Suntem o echipă nouă, cu un nucleu format din tineri jucători români. Suntem cea mai tânără echipă din Liga Naţională. Avem şansa de a juca la cel mai înalt nivel, iar asta ne încântă. Pentru că avem nevoie de experienţă pentru a ajunge la echipa naţională. Ne dorim ca în noul sezon să avem prestaţii cât mai bune. Noi ne-am antrenat foarte bine şi sperăm să facem faţă în meciurile cu echipele puternice ale campionatului. Primul meci e chiar cu Dinamo, dar nu ne e teamă, avem încredere în forţele noastre", a subliniat Pasnicu.

Liga Naţională de Rugby Kaufland, ediţia 2024, va debuta pe 13 aprilie, urmând să se desfăşoare într-un nou format, pe parcursul a 10 etape (sezon regulat), urmat de semifinale şi finale. Cele şase echipe participante sunt: CS Dinamo Bucureşti, CSA Steaua Bucureşti, CS Rapid Bucureşti, CSM Ştiinţa Baia Mare, SCM USV Timişoara şi CSU ELBI Cluj.

Campioana en titre a competiţiei este CS Dinamo, care a trecut în finala sezonului trecut de CSM Ştiinţa Baia Mare cu 17-13, cucerind titlul naţional după o pauză de 15 ani.